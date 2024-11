Google Pixel 8a: lo smartphone con funzionalità IA è tuo a 170€ in meno

Il tuo vecchio smartphone è da rinnovare? Allora oggi è il tuo giorno fortunato! Su Amazon trovi il Google Pixel 8a in offerta speciale ad un prezzo di soli 378 euro con uno sconto schock del 31%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 170 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Cosa aspetti? Una promozione del genere non capita tutti i giorni!

Google Pixel 8a: caratteristiche tecniche dello smartphone

Il Google Pixel 8a è un vero e proprio portento della tecnologia che vanta delle specifiche tecniche eccezionali.

Il suo processore di ultimissima generazione garantisce performance mai viste prima, così potrai effettuare qualsiasi tipologia di operazione in maniera più efficiente e veloce che mai.

La punta di diamante di questo modello è sicuramente il suo sistema evoluto di fotocamere che sfrutta una serie di funzionalità nuovissime che permettono di realizzare foto e video da vero professionista. Ad esempio, la modalità “Scatto Migliore” combina le immagini simili per creare un’unica fotografia in cui tutti i soggetti sono venuti bene. Allo stesso tempo, “Foto Nitida” di Google Foto ottimizza le immagini sfocate, vecchie o nuove, così da ottenere risultati impeccabili.

Per quanto riguarda i video, invece, potrai utilizzare la “Gomma Magica Audio” che sfrutta l’IA di Google per ridurre i rumori fastidiosi come automobili e vento, e mettere in risalto i suoni desiderati.

Oggi il Google Pixel 8a è in offerta speciale su Amazon ad un prezzo di soli 378 euro con uno sconto schock del 31%. Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 170 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Cosa aspetti? Una promozione del genere non capita tutti i giorni!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.