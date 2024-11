Google Pixel 9: applica il coupon sconto e lo paghi 100€ in meno

Sei alla ricerca di un nuovo smartphone ma non vuoi spendere un capitale? Abbiamo quello che fa per te! Si tratta del Google Pixel 9, oggi disponibile su Amazon a soli 782 euro grazie ad un coupon di sconto di 100 euro da applicare al momento dell’ordine.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Cosa aspetti? I coupon potrebbero terminare da un momento all’altro!

Google Pixel 9: tutte le caratteristiche tecniche

Il Google Pixel 9 è un piccolo gioiellino della tecnologia capace di soddisfare le esigenze di qualsiasi tipologia di utente.

Il suo fiore all’occhiello è sicuramente il nuovissimo chip Snapdragon che rende tutto più efficiente, offrendo prestazioni sempre eccellenti per quanto riguarda qualsiasi operazione tu stia svolgendo. In più, questo dispositivo è progettato per resistere alla perfezione nel tempo, anche grazie a 7 anni garantiti di aggiornamenti del sistema operativo e della sicurezza.

In più, è dotato di un display Actua da 6,3 pollici che è più luminoso che mai e che offre immagini davvero stupefacenti, con colori sempre brillanti e dettagli minuziosi anche sotto la luce diretta del sole.

Il sistema di fotocamere evoluto non è da meno in quanto ti permette di realizzare foto e video impeccabili da vero e proprio professionista. Tra l’altro, potrai anche ritoccare gli scatti con le funzionalità di editing basate sull’AI così da avere risultati sempre eccellenti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.