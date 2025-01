Google Pixel 9 Pro a 300€ in meno: offerta dell'ultimo minuto su Amazon

Amazon ha appena lanciato una promozione pazzesca su uno degli smartphone più innovativi sul mercato! Si tratta del Google Pixel 9 Pro, al momento disponibile a soli 799 euro con un super sconto del 27%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 300 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Cosa aspetti? Una promozione del genere non capita tutti i giorni!

Google Pixel 9 Pro: tutte le specifiche tecniche

Il Google Pixel 9 Pro è uno degli smartphone più innovativi sul mercato, ed oggi puoi acquistarlo ad un prezzo davvero scontatissimo con l’offerta Amazon.

In primis il suo chip Google Tensor G4 rivoluzionario garantisce performance straordinarie così da svolgere tutto in maniera fluida ed efficiente sia nel settore professionale che nell’ambito dell’intrattenimento quotidiano. Inoltre, grazie al supporto di Gemini, potrai semplificare la tua routine quotidiana chiedendo ciò che vuoi sullo schermo o semplicemente scattando una foto.

Un’altra specifica importante è il suo sistema con tripla fotocamera posteriore che ti offre primi piani ravvicinati, selfie nitidi e colori intensi, anche in condizioni di scarsa illuminazione così da vere risultati sempre da vero professionista.

Non è da meno la sua batteria potentissima che offre un’autonomia di oltre 24 ore così da non abbandonarti mai per una giornata intera. In più, con 7 anni di aggiornamenti della sicurezza e rilasci di funzionalità di Pixel, questo dispositivo è progettato per durare nel tempo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.