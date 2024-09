Google Pixel 9 Pro Fold: riparabilità al top, a quanto pare

In queste ore è emerso un interessante video; il secondo telefono pieghevole di Google, il Pixel 9 Pro Fold, è stato elogiato per la sua riparabilità in un recente smontaggio eseguito da iFixit, un popolare sito di riparazioni tecnologiche.

Google Pixel 9 Pro Fold: ecco i dati di iFixit

I telefoni pieghevoli, con i loro design complessi e schermi delicati, hanno storicamente rappresentato una sfida per le riparazioni fai-da-te. Tuttavia, il Pixel 9 Pro Fold sembra rappresentare un passo nella giusta direzione.

iFixit ha lodato la disposizione “intuitiva” dei componenti interni del telefono, con un membro del team che ha scherzosamente affermato che potrebbe passare ad Android grazie a un design così facile da riparare. Sostituire parti comuni soggette a guasti, come la porta USB-C, è semplice, poiché sono posizionate separatamente rispetto ad altri componenti. La scelta di Google di utilizzare viti piuttosto che adesivi ha ulteriormente semplificato lo smontaggio rispetto ad altri dispositivi pieghevoli concorrenti. Non di meno, iFixit ha anche sottolineato la possibilità di rimuovere il display esterno senza l’uso di calore, un processo che può essere rischioso per i riparatori meno esperti.

Tuttavia, non sono mancate le critiche durante lo smontaggio. Il processo di sostituzione della batteria del Pixel 9 Pro Fold è stato considerato meno ottimale. iFixit ha specificamente criticato l’uso da parte di Google di linguette per la rimozione della batteria, ritenendole “più deboli” rispetto a quelle utilizzate da Samsung e inclini a rompersi anche con l’applicazione di calore.

Un altro punto di preoccupazione è stato la scheda logica del telefono, che iFixit ha descritto come “fragile”, consigliando agli utenti di maneggiarla con estrema cautela per evitare danni. La natura intrinseca degli schermi pieghevoli presenta inoltre sfide per la riparabilità. Il design della cerniera, sebbene impressionante, rende lo schermo più suscettibile alla polvere e all’ingresso di liquidi, il che potrebbe causare riparazioni costose.

Nonostante questi difetti, gli sforzi di Google per migliorare la riparabilità sono notevoli. La decisione dell’azienda di fornire guide dettagliate per la riparazione insieme al telefono è un altro passo positivo. Purtroppo, il Pixel 9 Pro Fold non arriverà, per il momento, in Italia.