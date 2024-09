Google Pixel 9 Pro XL: problemi con la luminosità automatica? Ecco la soluzione

Sembra che ci sia un problema con la luminosità automatica del Google Pixel 9 Pro XL; ci sono diverse segnalazioni online, anche se, per fortuna, sembra esserci una soluzione al problema. Scopriamola insieme.

Google Pixel 9 Pro XL: ecco come risolvere il bug della luminosità

Un utente possessore di un Google Pixel 9 Pro XL ha segnalato problemi con la luminosità automatica, affermando di dover spesso regolare manualmente la luminosità per adattarla alle sue preferenze. Ha inoltre menzionato di essere passato dal Pixel 7 Pro, dove non aveva mai riscontrato questo problema. Ecco che quindi, un altro utente di Reddit, di tutta risposta, ha condiviso una possibile spiegazione del problema. Suppone che il ripristino di un backup esistente dal precedente dispositivo (Pixel 7 Pro) possa aver trasferito anche il modello di luminosità adattiva sul nuovo Pixel 9 Pro XL. Dal momento che i pannelli dei due dispositivi hanno livelli e curve di luminosità diversi, ciò potrebbe causare una previsione imprecisa dei livelli di luminosità in modalità automatica.

Dal punto di vista dell’hardware, il display del Pixel 9 Pro XL raggiunge i 2000 nits in modalità HBM, mentre il Pixel 7 Pro arriva solo fino a 1000 nits nelle stesse condizioni.

Ecco come puoi resettare la luminosità adattiva se stai riscontrando un problema simile. Ti consigliamo di provare a seguire questi passaggi:

Vai nelle Impostazioni, clicca su App e infine, Mostra tutte le app;

In “Mostra tutte le app”, cerca Servizi di salute del dispositivo e toccalo;

Vai su Spazio di archiviazione e cache;

Tocca Cancella spazio di archiviazione e troverai l’opzione Reimposta luminosità adattiva, che ripristinerà il modello di luminosità adattiva.

Tuttavia, il giornalista Aamir Siddiqui di AndroidAuthority osserva che potrebbe non resettare completamente il modello di luminosità che il telefono ha perfezionato nel tempo, quindi gli utenti dovranno regolare manualmente la luminosità per un po’ affinché il device si adatti di nuovo alle loro preferenze. In situazioni in cui la condizione di illuminazione cambia frequentemente, volendo, si potrebbe provare anche a disattivare la luminosità automatica per evitare frustrazioni.