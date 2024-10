Google Pixel 9: tante colorazioni disponibili e 100€ DI SCONTO

Immagina di possedere uno smartphone con una fotocamera talmente avanzata da rendere ogni tuo scatto praticamente perfetto: smetti di immaginare, acquista Google Pixel 9 con ben 100€ di sconto!

Amazon propone oggi Google Pixel 9 nella sua versione da 256GB a soli 899€ al posto degli originali 999€ grazie al 10% di ribasso! Disponibile in colorazioni irresistibili come Nero Ossidiana, Grigio Creta, Rosa Peonia e Verde Matcha, non ti resta che scegliere il tuo preferito.

Esplora tutte le funzionalità di Google AI integrato

Il nuovo Google Pixel 9 porta l’intelligenza artificiale a un livello superiore, rendendolo lo smartphone perfetto per chi cerca una tecnologia all’avanguardia. Grazie al potente processore Gemini, questo dispositivo è in grado di eseguire operazioni complesse con efficienza e rapidità, sfruttando l’AI per migliorare l’esperienza d’uso in ogni momento. Dalla fotocamera avanzata, che utilizza algoritmi di apprendimento automatico per catturare dettagli nitidi e colori realistici, fino alle funzioni smart per la gestione della batteria e delle app, il Pixel 9 offre un’esperienza intuitiva che si adatta alle abitudini dell’utente. La batteria, progettata per durare fino a 24 ore, è ottimizzata tramite l’AI per risparmiare energia, offrendo un’autonomia ideale per chi è sempre in movimento.

Il display Actua da 6,3″ offre immagini chiare e colori vivaci, ideali per godere di contenuti multimediali e navigare con facilità. La fotocamera avanzata del Pixel 9, inoltre, sfrutta funzionalità AI avanzate come la modalità Night Sight migliorata e la messa a fuoco assistita per scatti professionali in ogni situazione. Con 256GB di spazio di archiviazione, questo smartphone è perfetto per chi ama conservare foto, video e app senza compromessi. Il Pixel 9 non è solo un dispositivo mobile, ma un vero assistente personale, capace di riconoscere abitudini e preferenze, adattando notifiche e suggerimenti in tempo reale.

Nella sofisticata colorazione nero ossidiana, il Google Pixel 9 è un connubio di tecnologia e design che si distingue per eleganza e innovazione. Non perderlo a soli 899€!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.