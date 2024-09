Google Pixel: anche i "vecchi" device riceveranno le features di Pixel 9

Le esclusive funzionalità della fotocamera della serie Pixel 9 presto arriveranno anche sui device più vecchi del marchio. Gli smartphone di punta di Google solitamente introducono nuove funzionalità per la fotocamera, e quest’anno non fa eccezione. Tuttavia, queste novità spesso vengono rese disponibili anche sui modelli Pixel più datati tramite aggiornamenti software.

Secondo un rapporto di Android Authority, alcune delle funzionalità esclusive del nuovo flagship del colosso americano saranno presto disponibili sui Pixel 6, Pixel 7 e Pixel 8.

Cosa ci aspettiamo sui “vecchi” Google Pixel?

Tra le funzionalità che potrebbero essere distribuite su questi dispositivi ci sono “Reimagine” e “Auto Frame”. In collaborazione con Android Authority, Assemble Debug ha scoperto prove all’interno dell’app Google Foto che indicano l’imminente rilascio di queste funzioni sui Pixel più vecchi. Resta però incerto se anche i modelli più economici della serie A riceveranno tali aggiornamenti.

Per chi non lo sapesse, la funzione “Reimagine” permette agli utenti di modificare texture, colori o materiali presenti nelle foto. Ad esempio, l’intelligenza artificiale di Google può cambiare l’aspetto di elementi come alberi o cieli. “Auto Frame”, invece, utilizza l’AI per suggerire automaticamente una composizione migliore delle foto analizzando il contenuto dell’immagine.

Attualmente, Google Foto ha tre versioni con configurazioni diverse. La versione base è disponibile su tutti i dispositivi Android, mentre le altre due sono esclusive per i dispositivi Pixel. Una è dedicata ai Pixel lanciati tra il 2021 e il 2023 (dal Pixel 6 al Pixel 8), mentre l’altra serve la serie Pixel 9, lanciata nel 2024.

L’app Google Foto sui dispositivi della serie Pixel 9 include codice relativo alle funzioni “Reimagine” e “Auto Frame”. Secondo Assemble Debug, queste funzionalità sono ora apparse nella versione 6.99 dell’app Google Foto per i modelli lanciati tra il 2021 e il 2023. Questo suggerisce che Google stia pianificando di distribuire presto queste funzionalità di fotocamera e modifica anche sui dispositivi più vecchi della compagnia

Purtroppo, le stringhe di codice relative a queste funzioni non sono ancora presenti nell’app Google Foto per dispositivi non-Pixel, il che indica che altri terminali Android non riceveranno questi update del software a breve.