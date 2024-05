Google Pixel Buds Pro, lo sconto è esagerato! MENO 39 PER CENTO! MENO 90 euro!

Di auricolari Bluetooth ce n’è per tutte le tasche, il mercato è saturo e l’offerta è sterminata, soprattutto nella congestionatissima fascia media. Se invece si cerca un dispositivo Premium, anzi Super Premium, le possibilità di scelta si diradano, e con esse anche le offertone Amazon. Di conseguenza quando un paio di auricolari TOP come Google Pixel Buds Pro vengono proposti con un ricco, anzi ricchissimo sconto MENO 39% bisogna assolutamente affrettarsi al checkout, di norma vanno subito out of stock! Risparmio mostruoso quindi: da 229 euro il prezzo di listino crolla sino a 139 euro! Un taglio netto di 90 euro! Se stavate cercando di rivoluzionare il vostro audio in cuffia, Google Pixel Buds Pro sono gli auricolari perfetti per voi!

Senti come suonano!

Google Pixel Buds Pro hanno un design compatto e discreto, sono decisamente comodi, leggeri e si adattano perfettamente all’orecchio, rimanendo saldamente in posizione anche durante l’attività fisica. Cosa questa per nulla scontata.

La qualità del suono è ottima, con bassi profondi e alti cristallini. I potenti altoparlanti con driver da 11 mm personalizzati riproducono ogni sfumatura e l’equalizzazione a 5 bande rende il panorama sonoro decisamente equilibrato e piacevole. Inoltre, l’equalizzatore del volume regola i toni quando alzi o abbassi il volume in modo che gli alti, i medi e i bassi siano sempre bilanciati.

La cancellazione attiva del rumore è efficace nel bloccare i rumori esterni. In tal senso Google Pixel Buds Pro, grazie alla tecnologia chiamata Silent Seal, si adattano alle orecchie e ottimizzano l’eliminazione di rumori esterni. E secondariamente, ma non per importanza, i sensori misurano attivamente la pressione nel condotto uditivo, per eventualmente ridurla per un maggiore comfort. Niente più sensazione di orecchio tappato quindi!

Anche la batteria degli auricolari Google Pixel Buds Pro ha caratteristiche Premium ovviamente: fino a 11 ore di autonomia di ascolto e fino a 31 ore complete con la custodia con funzione di ricarica!

