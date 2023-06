Google Pixel7 in super saldo, si risparmiano oltre 100 euro!

Google Pixel 7 non è il solito smartphone di fascia alta, è lo smartphone di fascia alta di Google, e questo vuol dire Android “in purezza”, con feature esclusive e quelle che hanno tutti qui sono ottimizzate al meglio. È come per gli smartphone Apple, hardware e software sono stati sviluppati vicendevolmente, il sistema operativo nasce per girare nativamente su Pixel, sfruttando al massimo ogni linea di codice. Un dispositivo del genere è molto ricercato, gli sconti sono merce rara, e quando capitano, come in questo caso, vanno colti assolutamente. Amazon taglia il prezzo di oltre 100 euro, un onesto MENO 16%, che ci permette di comprare il dispositivo spendendo 543 euro! Subito nel carrello, il telefono sta andando letteralmente a ruba!

Feature uniche!

Il cuore di Google Pixel 7 è un processore sviluppato appositamente per il dispositivo: Google Tensor G2. Non si tratta solo di potenza bruta, ma di estrema ottimizzazione nelle app di uso quotidiano, che qui girano meglio e con più feature rispetto alle stesse su altri dispositivi.

In termini pratici questo si traduce in fotografie che possono essere migliorate dall’intelligenza artificiale, con dettagli che possono essere rimossi alla bisogna, tanto per fare un esempio. Alla stessa maniera le foto sono incredibilmente realistiche grazie a Real Tone.

Un’altra feature di grande impatto è la traduzione simultanea nativa: è possibile comprendere conversazioni faccia a faccia in 48 lingue diverse, tradurre menù in lingua straniera con la fotocamera o messaggi in tempo reale.

Anche la batteria sfrutta le caratteristiche del processore. È infatti adattiva, si adegua al tipo di utilizzo che ne fa l’utente modulandosi e settandosi di conseguenza per durare il più possibile. La batteria adattiva può durare oltre 24 ore. Se si attiva il risparmio energetico estremo, la batteria può durare fino a 72 ore!

La sicurezza è una priorità di Pixel 7, il chip di sicurezza Titan M2 è dotato di svariati livelli di sicurezza che proteggono lo smartphone dai malintenzionati. E come se non bastasse è installata anche la VPN di Google One, per proteggere le tue attività online indipendentemente dall’app o dal browser web che usi.

