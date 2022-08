GoPro Hero 10 Black: finalmente in offerta su Amazon

GoPro è stata l’apripista, nonché il punto di riferimento per le action camera. Ormai dopo anni nel settore, ha accumulato una esperienza eccezionale, tuttavia la concorrenza è cresciuta davvero tanto ultimamente. GoPro continua a difendersi a gomiti alti e grazie a questa offerta su Amazon, la Hero 10 Black a soli 429,00 € è irresistibile.

GoPro Hero 10: la regina delle action-cam

Il nuovo processore GP2 di questa cam regala prestazioni elevatissime. I comandi touch e la frequenza dei fotogrammi è raddoppiata, per riprese straordinariamente fluide. Foto e video sono ad altissima risoluzione, Hero 10 offre foto da 23 MP e video fino a 5,3K a 60fps, una frequenza dei fotogrammi raddoppiata rispetto al passato che garantisce video estremamente fluidi. Invece gli Slow-Motion possono essere registrati a 8x a 2,7K, con la possibilità di mettere in pausa i video ed estrapolare fotogrammi da 15,8 MP dai video a 5,3K. Il nuovo copriobiettivo della custodia, respinge l’acqua contribuendo ad eliminare lens flare e altri artefatti indesiderati. HyperSmooth è più fluido che mai, e vi consente di impostare facilmente la migliore stabilizzazione possibile in tutte le occasioni. Inoltre, potete ottenere prestazioni superiori in condizioni di scarsa illuminazione e un allineamento con l’orizzonte ancora migliore grazie a un limite di inclinazione maggiore.

Potete trasferire foto e video dalla GoPro Hero 10 Black connessa al cloud del vostro telefono in maniera semplice e versatile. Potete scegliere tra la semplicità del caricamento wireless tramite l’app Quik, o la velocità istantanea della connessione tramite cavo USB. Senza tralasciare l’archiviazione illimitata sul cloud, con caricamento automatico. Vi basterà collegare la fotocamera all’alimentazione elettrica e connetterla al Wi-Fi di casa, il resto lo farà la GoPro. Insomma, che altro dire, GoPro si conferma ancora la regina delle action-camera e grazie a questa offerta presente oggi su Amazon batte tutte le concorrenti. Non perdete per nessun motivo al mondo la GoPro Hero 10 Black a soli 429,00 €.

