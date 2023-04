Grigliata perfetta di pasquetta? Ecco sei accessori a cui non potete rinunciare

Le festività pasquali sanciscono l’inizio della bella stagione e, come ogni anno, non possono certo mancare i grandi piatti della tradizione – possibilmente accompagnati dalla giusta mise en place e dall’immancabile bollicina – un barbecue ben caldo e tutto l’occorrente per trascorrere una giornata all’aria aperta. I modi per festeggiare sono moltissimi e Amazon.it offre tutto il necessario, dagli ingredienti più sfiziosi della tradizione e gli accessori per prepararli, ai prodotti perfetti per godersi una scampagnata con gli amici e riuscire a trasformare Pasqua e Pasquetta in momenti davvero indimenticabili.

Powerbank Solare 20000mAh

Con tanti accessori smart appresso per la scapagnata, poter contare su un buon powerbank per tenerli carichi è importante. Soprattutto se questi si basa su fonti energetiche alternative, come il sole per esempio. Ecco perché periferiche come questo fantastico caricabatterie portatile a energia solare non sono da lasciarsi scappare: in questo preciso momento costa solo 22€ perché è in offerta a tempo su Amazon, con le spese di spedizione gratuite.

Frigo smart portatile con presa USB

Uno degli elementi fondamentali quando si fa una grigliata con gli amici è il frigorifero portatile. Con una capacità di 18 litri, questo frigo che abbiamo individuato su Amazon è abbastanza grande da mantenere freschi alimenti e bevande durante il viaggio e sulla sabbia. Per funzionare può essere collegato a una presa dell’automobile oppure a un piccolo pannello solare (come quello qui sotto). Il frigo supporta inoltre il controllo via smartphone tramite un’apposita app che consente per esempio di regolarne la temperatura interna, e dispone di una presa USB che può essere utilizzata per caricare telefoni cellulari, iPad e altri prodotti intelligenti.

Cassa a ltoparlante wireless JBL

Per chi ama la musica, JBL rappresenta un must. E’ infatti uno tra i migliori marchi in assoluto quando si parla di speaker e diffusori acustici. Se anche tu sei un appassionato di musica e sei alla ricerca magari di un altoparlante bluetooth di ottima qualità, con in più diverse funzioni utili, allora non puoi lasciarti sfuggire queste JBL Go 3 a soli 29 euro, inclusa la spedizione rapida e gratuita di Amazon. Così puoi ascoltare la tua musica preferita ovunque e in ogni condizione.

Barbecue che passione: fallo dove vuoi con questo gioiello

Una volta asciutti, dopo aver tirato fuori il frigo acceso la radio, è tempo di pensare alla panza. E con questo eccellente barbecue portatile, in promozione tra l’altro a soli 25€ su Amazon, puoi finalmente gustarti tutti i più prelibati piatti grigliati quando, come e dove vuoi. Retrattile, salvaspazio, grazie alla sue gambe pieghevoli leggere è semplice da trasportare e conservare quando non ti serve. Godetevi il vostro cibo gustoso ovunque in qualsiasi momento.

Ciminiera di accensione per barbecue

Però chi è in spiaggia per divertirsi non ha tutta questa voglia di aspettare troppo tempo per cuocere e mangiare qualche buon piatto alla griglia. Ma ecco la soluzione: il modo più rapido per ottenere bricchetti incandescenti è utilizzare uno strumento semplice ma allo stesso tempo sorprendente. Proprio come quello che vi suggeriamo oggi, ovverosia la “ciminiera” di accensione Rapidfire, il modo più semplice e veloce per iniziare a grigliare. Lo trovi su Amazon a soli 18€ con le spedizioni rapide, sicure e gratuite garantite dai servizi Prime. Un accessorio essenziale per ogni appassionato di barbecue.

Set barbecue

Set barbecue 35 pezzi, accessori barbecue. Pratico set di strumenti per grigliare: strumenti completi per barbecue, soddisfano tutte le tue esigenze di grigliata. Con una gamma di kit barbecue in grado di soddisfare tutte le tue esigenze, non è necessario trovare altri accessori. Gli accessori sono realizzati in acciaio inossidabile di alta qualità e non si rompono facilmente.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.