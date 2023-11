Ti serve un orologio contapassi semplice? Prendi GRV a soli 19 euro!

Se stai cercando un semplice orologio contapassi e non ti interessa collegarlo allo smartphone tramite bluetooth né di avere un’app per gestirlo, abbiamo l’offerta per te: GRV è appunto un orologio contapassi senza bluetooth né app, che conteggia anche le calorie perse e puoi monitorare il sonno. E’ anche impermeabile, grazie al certificato IP68. Il suo design semplice ed essenziale lo rende utilizzabile per tutti, senza distinzione di genere o età. Puoi anche pensare di regalarlo per Natale, visto che Amazon ha prorogato il termine per la restituzione al 31 gennaio 2024. Ora infatti lo paghi solo 19,54 euro grazie allo sconto del 35%!

GRV orologio contappassi: le caratteristiche

Come detto, l’orologio contapassi GRV è molto semplice, non prevede app né bluetooth. Quindi non riceve messaggi, né chiamate in entrata. E’ ideale per quanti cercano un dispositivo essenziale e preciso per la propria attività fisica. Quindi per anziani, bambini o chi non vuole troppi fronzoli tecnologici. Registra con precisione i dati dell’esercizio fisico e le attività quotidiane, ad esempio passi, calorie, velocità, distanza e tempo di attività, monitoraggio del sonno e altro ancora.

Molto utile anche per monitorare la qualità del sonno: dopo aver attivato la modalità sonno, il contapassi monitora il tempo effettivo di sonno. E’ conforme allo standard internazionale di impermeabilità IP68, quindi, il contapassi non sarà danneggiato anche se ti lavi le mani, fai il bagno e nuoti mentre lo indossi. Ottima la batteria, che dura mediamente 7 giorni! Pertanto, lo dovrai ricaricare circa una volta a settimana e si ricarica anche velocemente.

Puoi anche pensare di regalarlo per Natale, visto che Amazon ha prorogato il termine per la restituzione al 31 gennaio 2024. Ora infatti lo paghi solo 19,54 euro grazie allo sconto del 35%!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.