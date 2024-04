Guarda la serie tv Fallout in streaming su Prime Video

Duecento anni dopo l’apocalisse, un’abitante di uno dei rifugi antiatomici si vede costretta a “riemergere” in superficie, restando sconvolta da ciò che vedrà una volta qui. La prima stagione di Fallout è disponibile su Prime Video, la piattaforma streaming inclusa nell’abbonamento Amazon Prime: puoi guardarla iniziando un periodo di prova gratuito di 30 giorni.

La serie, basata sull’omonima serie di videogiochi, ha fatto il suo debutto lo scorso 10 aprile. Nel giorno del suo esordio su Prime Video, sono stati rilasciati tutti gli 8 episodi previsti per la prima stagione, con un’accoglienza oltremodo positiva sia in Italia che all’estero.

Come vedere la serie tv Fallout in streaming su Prime Video

Per vedere in streaming la serie televisiva Fallout su Prime Video occorre l’abbonamento ad Amazon Prime. Se ancora non ce l’hai, puoi iscriverti alla prova gratuita della durata di 30 giorni, tempo più che sufficiente per guardare tutti gli 8 episodi della prima stagione.

Al termine del periodo di prova, Prime si rinnoverà a 4,99 euro al mese, a meno che tu non scelga di disdire il contratto prima del rinnovo. In questo caso, non dovrai pagare nulla per la disdetta.

Tornando invece alla serie, la protagonista di Fallout è Lucy MacLean (interpretata dall’attrice Ella Purnell), una giovane abitante del Vault 33 che lascia il suo rifugio in cerca di suo padre. Da qui in poi per la ragazza inizierà un viaggio estremamente pericoloso, in una California devastata dalla guerra nucleare che duecento anni prima annientò il pianeta.

La prova gratuita di Prime Video è disponibile su questa pagina: una volta completata l’iscrizione, avrai 30 giorni di tempo per guardare gratis la prima stagione di Fallout e tutti gli altri contenuti inclusi nel catalogo.

