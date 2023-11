Guarda LEGO Star Wars Christmas Special in streaming su Disney+

L’atmosfera si fa sempre più natalizia quindi arriva il momento perfetto per guardare i film di Natale più amati. Tra questi te ne ricordiamo uno più recente: LEGO Star Wars Christmas Special, uscito nel 2020, molto divertente, e che puoi guardare adesso in streaming su Disney+.

LEGO Star Wars Christmas Special è in streaming su Disney+

Dopo gli emozionanti eventi di Star Wars: L’Ascesa di Skywalker, Rey decide di intraprendere un’avventura spirituale alla ricerca di una maggiore comprensione della Forza. Accompagnata dal fidato BB-8, si imbarca in un viaggio attraverso il tempo e lo spazio, catapultandosi nei momenti più iconici della saga di Star Wars.

Immagina Rey mentre si trova faccia a faccia con leggende come Luke Skywalker, Darth Vader, Yoda e Obi-Wan Kenobi. Questo viaggio epico attraverso la storia cinematografica di Star Wars è impreziosito dallo stile unico e divertente dei mattoncini LEGO, garantendo una dose abbondante di umorismo e avventura.

Ma la vera domanda è: Rey riuscirà a tornare in tempo per partecipare alla celebrazione del Life Day con i suoi amici? E cosa imparerà sul vero significato dello spirito delle feste lungo il suo percorso?

Non perdere l’opportunità di immergerti in questo speciale natalizio unico, disponibile in streaming esclusivamente su Disney+. Riunisci la famiglia, prendi qualche snack natalizio e preparati a ridere e emozionarti con LEGO Star Wars Christmas Special.

