Hai sempre sognato di avere uno Giardino Zen dove rilassarti? Con questo LEGO a soli 86 euro ORA puoi!

Caratteristiche prodotto

Coltiva la tua creatività. Crea un’incantevole display per la tua casa con il progetto di costruzione Il Giardino Tranquillo LEGO Icons per adulti. Crea un paradiso giapponese con un padiglione, un ponte ad arco, un ruscello, pesci koi, fiori di loto, alberi e rocce. Apri il padiglione e accedi alla sala della cerimonia del tè. Riorganizza il giardino usando le fessure nella base. Cimentati con un progetto di costruzione immersivo con il set Il Giardino Tranquillo LEGO® Icons (10315) per adulti. Rilassati realizzando ogni splendido dettaglio e divertiti a riorganizzare i fiori e gli alberi per creare il look perfetto da esporre in casa o in ufficio.

Basato su un tradizionale giardino giapponese, questo modello costruibile comprende un ponte ad arco, un ruscello, carpe koi, fiori di loto, alberi, rocce, lanterne di pietra e un padiglione con una dettagliata sala per la cerimonia del tè. Scopri uno spazio per il relax con Il Giardino Tranquillo LEGO Icons, un’oasi di pace per gli adulti e una fantastica idea regalo per gli appassionati di giardinaggio e mindfulness. Scopri l’entusiasmante gamma di set da costruzione LEGO per adulti.

