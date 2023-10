Halloween 2023: i nuovi film horror e dove vederli

Halloween 2023 è quasi arrivato e, come ogni anno, in tanti decideranno di passare la serata del 31 ottobre davanti alla TV, possibilmente in compagnia di un bel film horror. Sulle varie piattaforme ce ne sono tanti tra cui scegliere, ma quali sono i più nuovi? E dove è possibile vederli? Rispondiamo a queste domande con l’elenco a seguire.

I nuovi film horror per Halloween 2023: dove vederli in streaming

Da film che vi faranno tenere la luce accesa a pellicole ben più soft, dove la componente horror è in secondo piano: ecco cosa vedere ad Halloween 2023.

The Boogeyman – Disney+

The Boogeyman di Rob Savage è in tratto da un “minore” racconto breve di Stephen King e prende il via quando Lester Billings si reca nello studio casalingo dello psicoterapeuta Will Harper. Il paziente comincia a raccontare la storia di come un’entità “a cui inizialmente lui e sua moglie non credevano” abbia ucciso tutti e tre i suoi figli, uscendo dalle loro cabine armadio e divorando nella notte la loro energia vitale.

Sorella Morte – Netflix

Horror spagnolo diretto da Paco Plaza che funge da prequel di Veronica, uscito nel 2017. Incentrato sul personaggio di Sorella Morte appunto, interpretata da Consuelo Trujillo in Veronica, il film è ambientato nella Spagna del Dopoguerra e segue le vicende di una giovane novizia con poteri soprannaturali che arriva in un ex convento. Con il passare dei giorni, gli strani avvenimenti e le situazioni sempre più inquietanti che la tormentano, la porteranno alla fine a sbrogliare la terribile matassa di segreti che avvolgono il convento e che perseguitano i suoi abitanti.

Totally Killer – Prime Video

Kiernan Shipka (nota ai più per aver interpretato Sabrina nel reboot Netflix della serie anni ’90) è protagonista di questa commedia sui viaggi nel tempo, con una buona dose di horror anni ’80 e l’immancabile carrellata di citazioni cinematografiche. La trama di Totally Killer non è particolarmente originale, ma funziona e sa intrattenere alla grande il pubblico: nella notte di Halloween del 2023, una sedicenne torna indietro nel tempo di 35 anni per sfuggire al proprio omicidio e fermare il serial killer che ha ucciso sua madre nel presente.

Cimitero vivente: le origini – Paramount+

Basato sul romanzo di Stephen King del 1983 dal quale Mary Lambert aveva realizzato il film del 1989, Cimitero vivente: le origini è un capitolo inedito della storia e vede nuovi protagonisti scoprire il segreto dietro al luogo sacro dei Mi’kmaq ai margini della solita Ludlow. La storia prende le mosse quando Jud Crandall, che sogna di cambiare vita e lasciarsi alle spalle la cittadina americana dove è ambientato anche il primo film, scopre alcuni inquietanti segreti nascosti nel cimitero locale. Si troverà così costretto a confrontarsi con un’oscura storia familiare, che rischia di tenerlo per sempre legato alla odiata Ludlow.

The Devil On Trial – Processo al Diavolo – Netflix

Ispirato da eventi realmente accaduti, il documentario true crime di Netflix racconta la prima e unica volta in cui la “possessione demoniaca” è stata utilizzata come difesa legale in un processo per omicidio negli Stati Uniti. Un caso che risale agli anni ’80, e che di recente ha ispirato anche un film molto apprezzato dagli appassionati del genere horror: The Conjuring: Per Ordine Del Diavolo.

