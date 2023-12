Hard disk da 4TB: tanto spazio a prezzo MINUSCOLO!

Ecco a voi l’hard disk da 4TB Western Digital a prezzo bassissimo! Tanto spazio per i vostri backup, giochi per console e tutti i vostri file più importanti. Oggi è in super sconto Amazon del 25% e costa solo 125€. Prezzo bassissimo per un prodotto di grande qualità e molto capiente.

4TB: lo spazio non basta mai!

Con i suoi 4TB, l’hard disk esterno di cui vi parliamo oggi non solo vi stupirà, ma vi permetterà di risparmiare un sacco di soldi!

Si tratta di un hard disk esterno Western Digital dal prezzo super interessante e dalle caratteristiche di primissimo livello. Come tutti i prodotti appartenenti alla categoria, questo ottimo device è davvero compatto. Il disco è racchiuso in un involucro brandizzato di plastica rigida, perfetto per assorbire urti accidentali e resistere ad eventuali sollecitazioni esterne.

Si connette a computer e console attraverso la connessione USB3 e arriva a casa con un classico cavetto USB-A. Questo gli assicura il massimo della compatibilità sia con i computer più recenti che con quelli più datati: in tutti i casi, avrete sempre a disposizione un device di livello pronto a soddisfare le vostre esigenze.

Grazie alla grande compatibilità con i vari sistemi operativi, in caso di connessione ad un computer, potrete sfruttare senza problemi il sistema di crittografia dati di Western Digital che manterrà sempre i vostri file più preziosi al sicuro. Se abilitato, in caso di smarrimento del disco, nessuno potrà accedere ai vostri file. Il sistema è sicuramente un plus di questo dispositivo.

La compatibilità con le console è garantita: che abbiate una PS4, una Xbox One o le più recenti PS5 e Xbox Series, potrete collegare questo disco alla vostra per immagazzinare tutti i vostri giochi preferiti.

Oggi l’hard disk da 4TB di Western Digital costa davvero pochissimo! Solo 125€ grazie allo sconto Amazon del 25%. Prezzo da non perdere per un prodotto dalla qualità elevatissima! Compralo subito!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.