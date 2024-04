Hard Disk esterno da 4TB: addio problemi di spazio con il SUPER SCONTO del 31%

Se hai bisogno di più spazio sul tuo PC perché i file importanti da conservare iniziano ad essere davvero troppi, è giunto il momento per te di acquistare un hard disk esterno. Oggi su Amazon puoi fare un vero affare acquistando questo eccezionale hard disk WD portatile da ben 4 TB ad un prezzo di 110€. Proprio così, a fronte di una spesa davvero minima potrai finalmente risolvere tutti i tuoi problemi di spazio grazie ad un hard disk bello capiente, veloce ed affidabile e con tutta la qualità di un marchio rinomato come Western Digital.

Hard Disk WD da 4TB ad un prezzo formidabile

Uno dei punti di forza di questo hard disk, oltre alla sua straordinaria capienza, è la velocità. Questo hard disk può contare su una connettività USB 3.0, il che significa che potrai trasferire i tuoi file, anche di grosse dimensioni, in un lampo. Inoltre, si tratta di un dispositivo dalle dimensioni davvero contenute che ti permette di avere sempre con te i tuoi file in qualsiasi momento.

Cosa non meno importante, questo acquisto ti consente anche di avere accesso ad una versione di prova gratuita del software WD SmartWare Pro per cloud backup, un’applicazione software facile da usare e che ti aiuta a proteggere file, foto e documenti. Il dispositivo è pienamente compatibile con Windows 10, 8.1, mentre richiede la riformattazione per macOS.

Acquistalo ora a dimenticati definitivamente dei problemi di spazio. Solo oggi lo paghi ben 50 euro in meno grazie ad un fantastico sconto del 31% su Amazon. Se sei iscritto a Prime, inoltre, non paghi neanche le spese di spedizione e lo ricevi in un giorno.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.