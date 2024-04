Hard Disk esterno WD 2TB: super sconto per evitare problemi di spazio!

Se l’hard disk del vostro PC è sempre sul punto di scoppiare, o semplicemente oltre ai salvataggi cloud preferite avere anche un bel back up fisico, la cosa migliore è quella di avere un hard disk esterno bello capiente, veloce e sicuro. Che nessun hacker o scammer potrà mai attaccare. Se quindi dovete o volete comprare un hard disk esterno questa nuova proposta scontatissima Amazon è assolutamente da non sottovalutare. Innanzitutto perché il disco rigido è Western Digital, sinonimo quindi di velocità elevata e affidabilità , ma soprattutto perché costa davvero poco, sempre relativamente parlando, visto il taglio di prezzo Amazon MENO 38%! Crollo del prezzo di listino che passa da 120 euro a 75 euro! Si avete letto bene, 45 euro di sconto!

Veloce e affidabile

Il primo punto di forza di questo hard disk WD da 2TB sono ovviamente le sue dimensioni contenute, che lo rendono anche estremamente versato su versante della portabilità. Parliamo davvero di pochi centimetri: profondo 1,5 cm e lungo 11. Davvero, lo potete tenere in tasca senza problemi, per un peso di soli 132 grammi.

Portabilità ottima, ma come va? Bene, anzi benissimo! La velocità è quella, esagerata, della sua connessione USB 3.0, questo significa che è possibile trasferire file di grandi dimensioni in poco tempo. E cosa non banale è anche molto silenzioso! E per non farsi mancare nulla, è possibile installare, presente nel disco, un software di back up WD in prova gratuita.

Se avete bisogno di un hard disk, solido, robusto, capiente, veloce e dal costo non esagerato questo hard disk WD da 2TB è esattamente quello che fa per voi. Ma anche se non ne avete bisogno nell’immediato, un po’ spazio in più per back up o per qualsiasi altra evenienza non fa mai male!

Quale migliore occasione quindi di comprarlo SCONTATISSIMO MENO 38%, col crollo del prezzo di listino che passa da 120 euro a 75 euro? 45 euro in meno!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.