L'hard disk per backup perfetto oggi SCONTATISSIMO!

Western Digital propone prodotti di ottimo livello e, soprattutto, sicurissimi. Questo è il caso del WD da 2 TB: l’hard disk per backup portatile che non solo è veloce, ma è anche in sconto! Grazie al ribasso Amazon del 39%, oggi potete acquistarlo per soli 73,59€. Pronti per il risparmio?

L’hard disk per backup che devi assolutamente avere!

Per essere conveniente, un hard disk esterno deve essere pratico, sicuro, compatto e veloce. Il WD da 2 TB di cui vi parliamo oggi corrisponde a questo identikit, ma non solo!

Ciò che rende speciale questo device è la promo di oggi: ad un prezzo davvero basso, porterete a casa l’alleato perfetto per il vostro notebook o computer fisso.

Grazie alla connessione USB 3.0 di cui è dotato, si tratta del prodotto perfetto per immagazzinare in modo rapido una grande quantità di dati. All’interno del case, troviamo un hard disk meccanico da 2,5 pollici. Per quanto gli SSD possono essere considerati sicuri e veloci, gli hard disk meccanici sono ancora i dispositivi perfetti da acquistare proprio per i backup.

Il dispositivo arriva formattato in NTFS: si tratta del file system perfetto per lo storage di dati attraverso Windows. Gli utenti degli altri sistemi operativi, per sfruttare tutte le funzionalità del device, dovranno necessariamente formattarlo in altro modo. Si tratta di una procedura semplice, rapida e alla portata di tutti.

Chi sta cercando un hard disk per backup economico, funzionale e rapido, deve assolutamente acquistare questo WD da ben 2 TB. Il motivo? Il prezzo! Quest’oggi è disponibile all’acquisto attraverso Amazon al prezzo di soli 73,59€ grazie all’incredibile sconto del 39%. Uno sconto che è da non perdere in considerazione dei prezzi dei competitor: in questo caso non rinuncerete alla qualità, ma otterrete un valore davvero elevatissimo. Cosa aspetti? Acquistalo subito!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.