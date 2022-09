HMD Global presenta 4 nuovi dispositivi, tra cui Nokia X30 5G lo smartphone più ecologico del momento

HMD Global, la casa dei telefoni Nokia, annuncia il lancio di nuovi dispositivi, tra cui il suo smartphone più ’eco-friendly’ di sempre, Nokia X30 5G, realizzato riciclando il 100% di alluminio e il 65% di plastica. Il refresh del portfolio di device Nokia è accompagnato da un packaging più sostenibile e dagli elevati livelli di solidità che caratterizzano i telefoni dell’azienda.

Nokia X30 5G, lo smartphone più ecologico di sempre con la migliore esperienza fotografica PureView

Nokia X30 5G è costruito con un telaio in alluminio riciclato al 100% e un retro in plastica riciclata al 65%, che lo rendono il nostro smartphone più ecologico. Inoltre, la rimozione del caricabatterie per contrastare i rifiuti elettronici e l’utilizzo di una scatola in carta certificata al 100% FSC e riciclata al 94% ci consente di risparmiare sulle emissioni di CO2 dovute al trasporto e di sostenere la Circular Economy.

Senza compromettere le prestazioni, Nokia X30 5G è dotato di funzionalità premium, tra cui la nostra migliore esperienza fotografica fino ad oggi.

La fotocamera PureView da 50MP utilizza la stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS) e l’intelligenza artificiale per catturare splendidi scatti ultra-grandangolari e notturni. È protetta dal vetro antigraffio Corning Gorilla Glass con DX+ che permette al 98% della luce di raggiungere l’ampio sensore, mentre le immagini prendono vita sullo schermo PureDisplay da 6,43” con colori brillanti e una visione fluida.

Nokia T21, il tablet potente pensato per le famiglie

Progettato con una robusta scocca in alluminio che presenta una cover per l’antenna in plastica riciclata al 60%, il nuovo T21 offre tutta la durata e le promesse che ci si aspetta da un tablet Nokia. Due anni di aggiornamenti software del sistema operativo Android assicurano che il device rimanga sempre aggiornato, mentre le patch di sicurezza mensili rilasciate per tre anni lo rendono perfetto per tutta la famiglia.

Sulla scia del successo del suo predecessore, il T21 si arricchisce di nuove funzionalità richieste direttamente dai fan, come lo streaming video HD, le chiamate vocali e la funzionalità di pagamento NFC.

L’NFC aiuterà la tua attività con i pagamenti e la scansione di tag NFC, mentre il Second Screen ti permetterà di espandere e controllare simultaneamente anche il tuo PC. Inoltre, se ti senti creativo, potrai abbozzare le tue idee, annotare gli appunti o disegnare il tuo prossimo capolavoro con il pennino per Touch Screen. Infine, ecco gli altri due cellulari: il Nokia G60 5G, realizzato in modo sostenibile con il 100% di plastica riciclata sul retro e il 60% sul frame, porta per la prima volta gli standard di longevità della serie X nella serie G.

E poi c’è il Nokia C31, l’ultimo nato nell’apprezzata famiglia di smartphone della serie C. Offre la tradizionale solidità, un display HD+ da 6,7” e una batteria in grado di durare tre giorni grazie anche alle funzionalità di risparmio energetico basate su intelligenza artificiale. Inoltre, è dotato dell’ultimo sistema operativo Android, di tripla fotocamera posteriore e ”selfie camera” alimentate da Camera by Google, nonché di una migliorata resistenza a polvere e umidità.