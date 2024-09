Honor 200 Lite 5G è il flagship killer, acquistalo adesso

Honor ha recentemente presentato alcuni nuovi telefoni sul mercato internazionale, tra cui l’Honor 200, l’Honor 200 Pro e il Magic 7 Pro. Di recente ha presentato anche l’Honor 200 Lite e presto arriverà anche in India, precisamente il 19 settembre. A nostro avviso, è un terminale da comprare immediatamente.

Honor 200 Lite 5G: ecco perché comprarlo

Sebbene l’Honor 200 Lite sia una novità per il mercato indiano, è già stato lanciato a livello globale; di fatto lo puoi comprare a 229,90€, IVA inclusa e spese di spedizione. Il prezzo di partenza per l’Honor 200 Lite in India sarà di Rs 34.998, e si posiziona sotto l’Honor 200 5G.

Honor 200 Lite è un telefono sottile e leggero, con uno spessore di soli 6,78 mm e un peso di 166 grammi. In termini di durabilità, il dispositivo è dotato di una certificazione SGS 5-star per la resistenza alle cadute, garantendo protezione da cadute fino a 1,5 metri. Questa resistenza è ottenuta grazie a una struttura a trave a I, materiali interni ammortizzanti per assorbire gli impatti e leghe rinforzate per proteggere gli angoli. Sarà disponibile in tre colori: Midnight Black, Cyan Lake e Starry Blue. Fra le altre cosae, è dotato di un display AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione FHD+ e una luminosità di picco di 2000 nits. Per proteggere gli occhi dall’affaticamento, lo schermo supporta una regolazione ad alta frequenza di 3240Hz. Il telefono ha un sensore di impronte digitali montato lateralmente per la sicurezza. Per i selfie, è presente una fotocamera frontale da 50 megapixel con supporto per l’autofocus. Il comparto fotografico posteriore include una fotocamera principale da 108 megapixel, un obiettivo ultra-grandangolare da 5 megapixel e una fotocamera macro da 2 megapixel.

La variante globale dell’Honor 200 Lite è dotata del chipset Dimensity 6080 e di una batteria da 4.500 mAh con ricarica rapida da 35W. Su Amazon lo paghi soltanto 229,90€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Fallo tuo adesso e non pensarci troppo.

