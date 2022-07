HONOR Band 6, sconto FOLLE per la smartband perfetta (-46%)

HONOR Band 6 con il 46% di sconto in offerta su Amazon è la smartband che dovresti acquistare in questo istante: non solo è incredibilmente economica, ma è anche in grado di soddisfare tutte le tue esigenze senza mai scendere a compromessi.

Dotata di un bel design realizzato in materiali ergonomici che ti permettono di indossarla per giorni interi senza alcun fastidio al polso, il fitness tracker di HONOR dispone di una grande quantità di sensori per tracciare la tua salute, i tuoi allenamenti in palestra e non solo.

HONOR Band 6 con il 46% di sconto su Amazon è un affare da non perdere

Ad esempio, il sensore HR può registrare la frequenza cardiaca 24/7 a risposo e sotto sforzo, memorizza la concentrazione di ossigeno nel sangue (SpO2) e ti fornisce tutte le informazioni di cui hai bisogno per controllare il tuo stato di salute tramite l’applicazione mobile (funziona sia su iOS che su Android).

Non farti ingannare dal prezzo molto economico: HONOR Band 6 è anche un vero e proprio coach virtuale che, con il supporto a più di 10 modalità di allenamento differenti, ti fornisce sempre consigli su come migliorare la tua forma fisica. Inoltre, la batteria di lunga durata ti assicura in ogni caso fino a 14 giorni e supporta anche la ricarica rapida: bastano pochi minuti per continuare a utilizzarla per 3 giorni di fila.

Cosa stai aspettando? Non perdere altro tempo e metti subito nel carrello la stupenda smartband di HONOR fintanto che la puoi acquistare su Amazon con il 46% di sconto. A questo prezzo saprà soddisfare tutte le tue personali esigenze e sbalordirti per il gran numero di funzionalità aggiuntive solitamente disponibili solo per i fitness tracker più costosi.

