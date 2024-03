HONOR Magic6 lite a 100 EURO IN MENO: applica il MEGA COUPON Amazon

Hai intenzione di rinnovare il tuo smartphone ma non vuoi spendere un capitale? Allora abbiamo quello che fa per te! Oggi su Amazon HONOR Magic6 lite è disponibile a soli 299 euro grazie ad un mega coupon di sconto di 100 euro da applicare al momento dell’ordine.

La spedizione è gratuita ed è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Approfittane il prima possibile, i coupon stanno andando a ruba!

HONOR Magic6 lite: specifiche tecniche e funzionalità

Con il display anti-caduta Ultra-Bounce, HONOR Magic6 lite offre una resistenza alle cadute a tutto tondo per lo schermo. La risoluzione retinica di 1,5K mostra ogni dettaglio, senza timori per gli occhi più esigenti; la luminosità di picco di 1200 nit mette in risalto i vostri momenti con una presentazione chiara; l’oscuramento PWM ad alta frequenza di 1920 Hz è privo di sfarfallio in condizioni di scarsa illuminazione.

La batteria ad alta densità energetica da 5300 mAh è orgogliosa della sua durata, che è in grado di resistere anche agli utenti più assidui e può durare per un’intera giornata senza preoccupazioni.

Il dispositivo ha una fotocamera principale da 108 MP che scatta foto super nitide e sensibili. La funzione super macro da 4 cm mette in evidenza i dettagli del mondo più piccolo. La funzione Motion Capture congela momenti indimenticabili e lo zoom 3x lossless rende tutti abili montatori.

Il chipset Snapdragon 6 Gen 1 Gaming a 4 nm è una piattaforma mobile dotata della tecnologia di processo a 4 nm di punta per prestazioni nettamente superiori. Dotato di 8 GB di memoria ultra-large (RAM Turbo) e 256 GB di storage ad alta capacità, funziona con MagicOS 7.2 per migliorare le prestazioni e comprendere le vostre esigenze.

Oggi su Amazon HONOR Magic6 lite è disponibile a soli 299 euro grazie ad un mega coupon di sconto di 100 euro da applicare al momento dell’ordine. Non aspettare oltre, l’offerta è limitatissima!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.