HONOR Magic7 Lite conquista il DXOMARK Battery Gold Label 2025

HONOR Magic7 Lite, celebre produttore globale di dispositivi smart, ha annunciato che il suo ultimo smartphone ha ottenuto il prestigioso riconoscimento DXOMARK Battery Gold Label 2025, con un punteggio straordinario di 164. Questo traguardo posiziona il dispositivo ai vertici della classifica, al pari del modello HONOR X9C, sottolineando l’impegno dell’azienda nell’offrire soluzioni innovative per la gestione energetica.

Il Magic7 Lite si distingue per la sua avanzata batteria al silicio-carbonio da 6600mAh, attualmente la più grande disponibile sul mercato. Questa tecnologia garantisce una durata eccezionale e una ricarica rapida, offrendo fino a 128 ore di utilizzo con un uso leggero, 89 ore con un uso moderato e 55 ore con un uso intenso.

Secondo DXOMARK, il dispositivo eccelle anche in efficienza energetica, risultando il migliore nella categoria Advanced. Grazie al caricatore HONOR SuperCharge da 66W, la batteria può raggiungere l’80% di carica in soli 42 minuti, offrendo fino a 7 ore di autonomia con una ricarica di appena 5 minuti.

Il Magic7 Lite integra un rivestimento protettivo Armour e un sistema di gestione energetica basato sull’intelligenza artificiale, che consente di effettuare chiamate fino a 50 minuti anche con il 2% di batteria residua. Queste caratteristiche lo rendono un dispositivo ideale per gli utenti più esigenti nel campo della tecnologia_mobile.

Oltre alle sue straordinarie capacità energetiche, il dispositivo è dotato di un display OLED Eye-comfort da 6,78 pollici, con supporto per 1,07 miliardi di colori e una risoluzione 1.5K, offrendo un’esperienza visiva immersiva. Per quanto riguarda l’autonomia multimediale, è possibile ottenere fino a 48,4 ore di streaming musicale e 25,8 ore di riproduzione video online con una sola carica.

Il Magic7 Lite sarà disponibile in Italia a partire dal 15 gennaio 2025 in tre eleganti colori: Titanium Purple, Titanium Black e Jade Cyan. Sarà acquistabile sul sito ufficiale di HONOR al prezzo di 369,9€ per la versione da 256GB e 399,9€ per quella da 512GB. I rivenditori autorizzati offriranno un’opzione trade-in con uno sconto di 100€.