HONOR Pad X9 in super offerta a 189,90€ sullo store ufficiale HONOR

Il nuovo HONOR Pad X9, nella configurazione 4+128GB, è in offerta a 189,90 euro sullo store ufficiale di HONOR. Rispetto al prezzo di listino è possibile così risparmiare 60 euro, fermo restando che è il miglior prezzo del web al momento (su Amazon lo stesso modello costa 209 euro).

Il bellissimo display, il sistema audio completo e un software nuovo fanno sì che il Pad X9 di HONOR rientri tra i migliori tablet Android di fascia economica. C’è solo un problema: la promozione scade alla mezzanotte di oggi.

HONOR Pad X9 in offerta a 189,90 euro sullo store di HONOR

Il display da 11,5 pollici di Pad X9, con un rapporto schermo/corpo pari all’86%, restituisce colori più intensi e un’esperienza di lettura e streaming superiore alla media. Merito anche della risoluzione 2K e della frequenza di aggiornamento a 120 Hz, per una grafica più fluida e chiara.

Fluidità esaltata al massimo dall’ultima versione del sistema operativo Android 13. Un’ottima notizia, soprattutto per chi è alla ricerca di un dispositivo mobile che sia in grado di supportare in maniera egregia l’elaborazione multi-task.

Un altro elemento di forza è il sistema audio a 6 altoparlanti, ottenuto grazie a un design particolarmente innovativo. Il risultato finale? Un effetto sonoro dal basso verso l’alto sorprendente e un audio ancora più potente per la propria musica preferita.

HONOR Pad X9, il nuovo tablet della casa asiatica, è in offerta a 189,90 euro sullo store ufficiale hihonor.com: si tratta del prezzo più basso del web. È possibile acquistarlo anche in 3 rate senza interessi da 63,30 euro al mese con Klarna.

