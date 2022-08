HONOR Scale 2: la bilancia smart del momento solo per OGGI a 23 euro

La bilancia digitale intelligente pesapersone HONOR torna oggi in sconto su Amazon, dove la prendi a soli 23€ (invece di 39.99€), con le spese di spedizione incluse nel prezzo. Ricorda solo di spuntare la voce Applica coupon 40%. Questo dispositivo è molto di più che una semplice bilancia smart. Può infatti darti una panoramica del tuo corpo e tenere traccia dei tuoi progressi giornalieri, settimanali e mensili.

Bilancia HONOR Scale 2, professionale ed economica

Dotato di sensori ad alta precisione e tecnologia step-on con funzione di spegnimento automatico, per ottenere letture istantanee non appena vi si sale sopra, la bilancia targata HONOR presenta un design sottile ed elegante, con angoli morbidi e arrotondati che le conferiscono un aspetto moderno e slanciato compatibile con gli arredi di qualunque bagno. E’ progettata con una tecnologia di accensione e spegnimento automatico a risparmio energetico, e per essere chiara e semplice. In questo modo chiunque, indipendentemente da forma, taglia ed età, può utilizzarla per avere misurazioni del peso precise.

Poi è super facile da usare: basta salirci direttamente sopra per aver risultati di peso stabili, ma soldo dopo averla posizionata su una superficie piana e sicura per ottenere un peso preciso. Il device è multipersona, ciò significa che può supportare 50 utenti e, in base a dati storici come peso corporeo e grasso corporeo, distinguere in modo intelligente gli utenti familiari e i dati di misurazione corrispondono in modo intelligente alle persone corrispondenti. Puoi infatti collegare fino a 5 account di telefonia mobile e per ciascuno di loro fino a 10 utenti.

Tra le tante funzioni, misura la frequenza cardiaca durante la pesatura e registra la variazione della frequenza cardiaca nello stato di riposo, e tiene traccia di peso, indice di massa corporea, tasso di destino corporeo, grasso viscerale, massa muscolare scheletrica, FFM (massa magra), BMR, tasso di acqua corporea, proteine, massa ossea, tipo di corpo, punteggio corporeo e fisico età. Insomma, quando mai potrà ricapitarti l’occasione di fare tuo un gioiellino simile a questo prezzo? Affrettati prima che scada la promozione: la prendi adesso a 23€ su Amazon, con le spese di spedizione incluse nel prezzo. Ricorda solo di spuntare la voce Applica coupon 40%.

