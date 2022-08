House of the Dragon è tutta un'altra cosa con questa potente soundbar

Se sei un appassionato di serie TV e film e ami guardarli comodamente seduto sul tuo divano di casa, oggi ho per te un consiglio che ti aiuterà a goderteli ancora di più: una soundbar super potente che ti avvolgerà col suo suono 3D surround trascinandoti letteralmente all’interno dello show che stai guardando, che puoi prendere adesso ad appena 44€ con spedizioni veloci e gratis grazie ai servizi forniti da Amazon. Ricorda però di spuntare prima la voce Applica coupon 10%, per ottenere questo prezzo finale.

Soundbar potente scontata del 10%: una BOMBA su Amazon

Questa soundbar è davvero potente e super facile da collegare e usare. La connetti alla TV tramite Bluetooth o cavo audio standard RCA e ingresso ottico, e poi la controlli da remoto via Bluetooth o telecomando, gestendola comodamente dal tuo divano. Goditi il ​​divertimento degli altoparlanti wireless e cablati a piacimento anche con uno smartphone o un tablet, per ascoltare musica dai più famosi servizi di streaming (Spotify, Apple Music, Amazon Music Unlimited, e così via).

Sintonizza la soundbar che con i suoi bassi integrati e il chip DSP offre un suono surround 3D stereo e chiaro. Migliorando la qualità del suono dinamico di film e giochi, riproduce altamente il suono originale del film, permettendovi di godere di ogni momento di giochi e film strabilianti. La potente Soundbar TV ha un canale stereo 2.0 e supporta quattro altoparlanti full-range con una pressione sonora fino a 120 dB. Con 100 W di potenza, questa Sound Bar riproduce perfettamente il suono reale di cose diverse in scene diverse.

Si può godere di percussioni chiare, bassi più profondi e volumi più bassi, portando una grande esperienza di suono surround da qualsiasi punto della stanza senza distorsione. Il design lungo 85 cm, rispetto ad altri prodotti, raddoppia l’effetto sonoro, entra immediatamente nell’home theater. Le dimensioni ridotte consentono di risparmiare spazio prezioso. E’ o no una bella occasione? Insomma, a questo prezzo un prodotto così non durerà in eterno nei magazzini di Amazon: se fai in fretta puoi averlo ora a 44€ con spedizioni veloci e gratuite. Ricorda però di spuntare prima la voce Applica coupon 10%, per ottenere questo prezzo finale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.