HP Chromebook 14a: il PC portatile TOP DI GAMMA in PROMO SPECIALE

Hai bisogno di un pc portatile adatto sia a lavoro che per l’intrattenimento quotidiano di tutta la famiglia? Abbiamo quello che fa per te in offerta speciale! Oggi su Amazon è disponibile l’HP Chromebook 14a a soli 249 euro con uno sconto del 7%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, l’offerta è limitatissima!

HP Chromebook 14a: tutte le specifiche tecniche

L’HP Chromebook 14a è un pc portatile che vanta caratteristiche tecniche di alto livello e che risulta adatto sia a lavoro che a casa.

È dotato di ChromeOS ed è progettato per garantire sicurezza, maggiore protezione sul Web, facililità di utilizzo, velocità in ogni condizione e una lunga durata della batteria. Inoltre ha un processore Intel Celeron N4120, a basso consumo energetico con frequenza fino a 2,6 GHz, 4 MB di cache L2, Quad Core.

Il notebook dispone di 4GB LPDDR4 da 2400 mhz, integrata e non espandibile; inoltre, per un avvio istantaneo, è equipaggiato con un’unità di archiviazione SSD da 64GB eMMC.

Il display da 14″, con risoluzione Full HD 1920 x 1080p, permette di immergerti come mai prima d’ora nelle immagini e nei tuoi contenuti multimediali preferiti così da essere sempre al centro dell’azione. La tastiera, invece, ha colorazione nera opaca in contrasto con le linee argento naturale del case, con formato Full Size e corsa dei tasti da 1,5 mm per una digitazione confortevole e una produttività elevata.

Per finire la batteria ha una durata fino a 12 ore e 30 minuti, utile per lavorare in mobilità senza interruzioni e, grazie alla Ricarica Rapida (HP Fast Charge), si potrà caricare il 50% in soli 45 minuti.

Oggi su Amazon è disponibile l’HP Chromebook 14a a soli 249 euro con uno sconto del 7%. Approfittane il prima possibile, l’offerta è limitatissima!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.