HP Chromebook Plus 15, col maxi sconto MENO 25 PER CENTO tutta la potenza di ChromeOS!

HP Chromebook Plus 15 è un laptop dalle prestazioni interessanti e dal prezzo contenuto. E’ il classico portatile che assicura una operatività quotidiana e lavorativa solida ed efficiente. Un perfetto tutto fare quindi, che oggi Amazon ha deciso di proporre con un sconto davvero vantaggioso. Il prezzo di listino crolla di brutto: un bel MENO 25% fa scendere il prezzo di ben 130 euro nette! Da 530 euro nette ora il costo di HP Chromebook Plus 15 passa a 400 euro! Un’offerta irresistibile, un’occasione unica per portarsi a casa un portatile dalle buone prestazioni, con tutta la qualità costruttive e di assistenza che il marchio HP garantisce e la potenza di ChromeOS!

Efficiente e dal prezzo accessibile

HP Chromebook Plus 15 fa parte di un nutrito gruppo di portatili che popolano la congestionatissima fascia media, quella zona del mercato dove si cerca un compromesso tra prestazioni di buon livello e prezzo accessibile. In tal senso HP Chromebook Plus 15 è uno dei migliori esponenti di questo gruppo, tanto da meritarsi la medaglia d’oro nella temibile disciplina chiamata “rapporto qualità prezzo”.

Questa vittoria si è raggiunta anche grazie all’adozione del sistema operativo ChromeOS di Google, progettato per garantire sicurezza, maggiore protezione sul Web, facilità di utilizzo, velocità in ogni condizione e una lunga durata della batteria.

Vediamo nel dettaglio le specifiche di questo HP Chromebook Plus 15:

CPU: Intel Core i3-N305

Scheda grafica integrata Intel UHD

Ram: 8GB LPDDR5

SSD da 128GB UFS, 920X1080p, IPS, Micro-Edge, Antiriflesso, 250 nits di luminosità

Batteria: durata fino a 10 ore e ricarica rapida 50% della batteria in soli 45 minuti

Connessioni: 2 USB Type-C, 1 USB 3.0 fino a 5 Gbps, Jack Cuffie/Microfono

Essendo un Chromebook questo laptop si porta in dote precaricate tutto il sistema lavorativo di Google e anche alcune feature grafiche gestite da I.A. da poco viste sugli smarphone Pixel come la Gomma Magica!

Chromebook Plus 15: MENO 25% fa scendere il prezzo di ben 130 euro nette!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.