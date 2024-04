HP Victus 16: lo sconto Amazon è da non credere MENO 355 euro!

Sappiamo tutti quanto i laptop gaming siano tanto comodi quanto costosi, la portabilità e uno schermo di ottimo livello si fanno pagare, e non potrebbe essere altrimenti. Quando allora c’è una bella offerta su un portatile da gaming bisogna davvero approfittarne, se poi la dotazione tecnologica, le sue specifiche sono assolutamente di alto livello, bisogna davvero sbrigarsi! E’ esattamente quello che sta succedendo per HP Victus 16-r0013sl Notebook (per gli amici solo HP Victus 16) , una bomba di potenza e fluidità che Amazon ha deciso di proporre con uno sconto che dire sontuoso è poco. Il prezzo di listino è 1.755,60 euro, ma oggi possiamo acquistarlo con un risparmio senza precedenti, grazie ad un CLAMOROSO MENO 20% che fa crollare il costo sino a 1400 euro! Si avete fatto bene i calcoli, un taglio netto di ben 355 euro! Esagerato!

Una macchina da gioco estrema

Componenti e quindi prestazioni da urlo per questo HP Victus 16, un laptop a prova di futuro, capace di sostenere senza problemi per diversi anni anche i giochi più pesanti e performanti. Ovviamente multitasking e renderizzazioni di vario tipo non lo impensieriscono per nulla! Vediamo nel dettaglio cosa monta questo HP Victus 16.

PROCESSORE: Intel Core i7-13700H

SCHEDA GRAFICA: Nvidia Geforce RTX 4070 da 8GB GDDR6

Display IPS da 16.1″ con risoluzione FHD

Pannello Micro-Edge, 250 Nits di luminosità

Refresh Rate 144Hz

1TB SSD

Ventilazione a 5 vie con sistema di Raffreddamento integrato proprietario

Windows 11 Home

Le specifiche parlano chiaro, HP Victus 16 è una vera e propria macchina da guerra, e vi farà giocare in 4K senza problemi, ovviamente collegando il laptop ad un monitor esterno essendo il suo monitor 108op. Ma poter giocare in Full HD, tutto al massimo e a 60 FPS è senza dubbio meglio di un 4K dovendo scendere a compromessi in termini di fluidità e dettaglio. Da ultimo HP Victus 16 è anche molto versatile in termini di connettività: 1 USB Type-C fino a 5 Gbps, 3 USB Type-A fino a 5 Gbps, 1 HDMI 2.1e 1 RJ-45.

