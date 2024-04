HTC VIVE Pro 2 Full Kit, la realtà virtuale spacca il prezzo col super sconto MENO 29 PER CENTO

Non si sente più tanto spesso parlare di realtà virtuale negli ultimi tempi, sembra che esista solo l’intelligenza artificiale oggi. Ma basta indossare HTC VIVE Pro 2 Full Kit per capire che la realtà virtuale è sempre più performante, sempre più immersiva e sempre sbalorditiva! Il kit completo VIVE è il massimo che si può trovare ora sul mercato, un dispositivo super Premium che da il meglio con un PC altrettanto Premium, un PC da gaming fatto e finito, per sfruttare al massimo l’incredibile dotazione tecnologica del visore. Il prezzo è commisurato ad una bomba di tecnologia come questa, 1.375,86 euro, ma per nostra fortuna c’è un MAXI SCONTO Amazon che taglia il prezzo quasi di un terzo, un bel MENO 29% che ci permette di risparmiare praticamente 400 euro (398,39 euro per la precisione). Prezzo più basso di sempre!

Virtuale più reale del reale!

Con uno schermo 5K totali (2.5K per occhio), per una risoluzione combinata di 4896 x 2448, una frequenza di aggiornamento di ben 120Hz, HTC VIVE Pro 2 Full Kit è uno dei visori VR più potenti e avanzati disponibili. Il kit come recita il nome stesso è completo di tutto, oltre al visore troviamo le due Base Station 2.0 per il tracciamento ad ampio spettro dei movimenti nello spazio e i VIVE Controllers. Non manca nulla, pacchetto completo.

Grazie alla tecnologia di tracciamento dei movimenti ad altissima precisione, HTC VIVE Pro 2 Full Kit offre un’esperienza di gioco estremamente realistica, mentre l’interazione con l’ambiente di gioco (o di lavoro) è demandata ai due controller che svolgono il loro lavoro in maniera estremamente efficace.

La comodità è un altro punto di forza di HTC VIVE Pro 2 Full Kit. Il visore, benche abbia dimensioni gioco forza generose, si adatta con facilità ad ogni tipologia di testa, garantendo lunghe sessioni di gioco senza affaticamento. Gli schermi all’interno del visore hanno poi una ghiera di regolazione IPD che serve per affaticare ancor meno l’occhio gestendo al meglio la distanza dal centro della pupilla.

Maxi sconto per HTC VIVE Pro 2 Full Kit, ovvero la migliore tecnologia di realtà virtuale disponibile, un bel MENO 29% che ci permette di risparmiare praticamente 400 euro!

