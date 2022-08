Huawei Band 6: la smartband economica a prezzo FOLLE su Amazon (-33%)

L’offerta Amazon di oggi sulla Huawei Band 6 è una di quelle che ti permette di allacciare al polso una tra le migliori smartband del momento. Ad appena 39€, infatti, con uno sconto del 33%, quest’oggi hai la possibilità di scegliere un wearable con tutte le carte in regola per soddisfare le tue personali esigenze sotto tutti i punti di vista.

Oltre ad essere estremamente economica, il fitness tracker di Huawei è anche ricca di funzionalità molto interessanti e non così facilmente riscontrabili in un device economico.

La bella smartband economica Huawei Band 6 crolla del 33% su Amazon

Frontalmente è presente un bel display AMOLED da 1.47 pollici ad alta risoluzione, mentre sul retro trova posto un sensore HR in grado di registrare il battito cardiaco 24/7, la concentrazione di ossigeno nel sangue (SpO2), la qualità del sonno e molto altro.

Con una cassa completamente impermeabile all’acqua e realizzata con materiali di buon livello, al suo interno è presente anche una batteria di lunga durata che ti assicura fino a 2 settimane di autonomia con una singola carica. Inoltre, è completamente compatibile con Android e iOS.

Non farti scappare questa incredibile occasione per allacciare al polso una tra le migliori smartband economiche del momento. Metti subito nel carrello Huawei Band 6 fintanto che è disponibile con il 33% di sconto; se l’acquisti adesso ti arriva a casa in appena 1 giorno e senza costi di spedizione con i servizi Prime di Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.