Huawei FreeBuds 5i al MINIMO STORICO su Amazon (69,90€)

Gli auricolari Huawei FreeBuds 5i, compatibili con iOS, Android e Windows, sono in offerta su Amazon a 69,90 euro, il loro nuovo minimo storico. Lo sconto rispetto al prezzo più basso recente è del 12%, che arriva fino al 30% se si prende come riferimento il prezzo consigliato di 99,99 euro.

I nuovi FreeBuds 5i di Huawei offrono un audio ad alta risoluzione, fino a 28 ore di riproduzione con la custodia di ricarica e la cancellazione intelligente del rumore. In più garantiscono una piena compatibilità con i principali dispositivi oggi in uso.

Huawei FreeBuds 5i al prezzo più basso di sempre su Amazon

Innanzitutto, gli auricolari true wireless FreeBuds 5i vantano un design alla moda, valorizzato ulteriormente dalle eleganti curve. Questo vale per tutte le versioni disponibili: Nebula Black, Isle Blue e Ceramic White.

Ma oltre al design c’è molto di più. A partire dall’audio ad alta risoluzione, con la certificazione Hi-Res Audio Wireless: essi sono in grado di restituire una risposta in frequenza più ampia per sorgenti audio HD, oltre che vari livelli di equalizzazione.

Supportano anche la cancellazione intelligente del rumore per tutti gli ambienti. Che ci si trovi in una stazione della metropolitana, all’università, in ristorante o in aeroporto, si adatteranno alla perfezione riuscendo ad eliminare fino a 42 dB di rumore di fondo.

Huawei FreeBuds 5i, i nuovi auricolari del marchio asiatico, sono in offerta a soli 69,90 euro su amazon.it: è il minimo storico mai raggiunto da questo modello (articolo venduto e spedito da Amazon, con spedizione gratuita e ultra rapida per gli utenti Prime).

