HUAWEI FreeBuds 6i scontatissime con il Black Friday anticipato

Il Black Friday è alle porte e su Amazon sono già partite in anticipo offerte strepitose! Oggi trovi le cuffie HUAWEI FreeBuds 6i a soli 79 euro con uno sconto bomba del 20%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, attivando un abbonamento Amazon Prime, è possibile ricevere l’articolo domani stesso direttamente a casa tua. Cosa aspetti? Una promozione del genere è davvero irripetibile!

HUAWEI FreeBuds 6i: audio impeccabile e autonomia super estesa

Le HUAWEI FreeBuds 6i sono auricolari toppo di gamma che ti permetteranno di immergerti nella tua musica preferita ovunque tu sia.

Si caratterizzano per una compatibilità enorme, in quanto possono essere utilizzate con Android, iOS, Windows e tutti gli altri dispositivi con connessione Bluetooth. Inoltre sono dotate della tecnologia di cancellazione del rumore di ultima generazione, che identifica e adatta l’intensità in base all’ambiente circostante per un’esperienza di ascolto ottimale: in questo modo è possibile godere di un’esperienza immersiva senza nessuna distrazione esterna.

Un’altra specifica importante è la loro autonomia davvero super estesa: ti offrono ben 35 ore con una custodia completamente carica oppure 4 ore piene con soli 10 minuti di ricarica. Inoltre potrai ottenere fino a 8 ore di ascolto con una ricarica singola così da non rimanere mai a corto di musica durante la giornata.

Per di più, anche le chiamate saranno sempre più nitide che mai grazie ai tre microfoni che lavorano in combinazione con un algoritmo di rete neurale profonda per eliminanare qualsiasi rumore durante le telefonate.

