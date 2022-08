HUAWEI FreeBuds3i: gli auricolari dell'Estate REGALATI: affrettati, finirà subito

Questi HUAWEI FreeBuds3i sono davvero eccellenti sotto tutti ipunti d ivista e oggi con la promo in corso diventano ancora più appetibili. Auricolari In Ear dalla forma ergonomica e trapezoidale, il pack contiene 3 differenti estremità in plastica per aumentare la stabilità del prodotto una volta indossato e il sistema propone un doppio microfono di cancellazione intelligente del rumore. Oggi puoi averle a 39€ grazie alle offerte di setttembre di Amazon, e con le spedizioni rapide e gratuite di Prime.

HUAWEI FreeBuds3i, auricolari True Wireless In Ear

Con il loro design a cono ergonomicamente studiato per unire stile e comodità, gli auricolari FreeBuds 3i offrono un’esperienza acustica all’insegna dell’immersività. Abbinali ai cuscinetti flessibili in silicone disponibili in 4 taglie diverse per una vestibilità comoda e stabile. Forma e aderenza migliorate per un suono eccezionale.

HUAWEI FreeBuds 3i crea l’atmosfera ideale per l’ascolto, abbassando il livello di rumore fino a 32 dB. Musica in alta fedeltà, tutto il brivido degli effetti audio cinematografici e le voci dei tuoi cari finalmente udibili in modo cristallino: goditi i tuoi suoni preferiti, senza interruzione. Mentre il microfono rivolto verso l’esterno rileva il rumore ambientale e lo cancella con la tecnologia anti-noise, quello rivolto verso l’interno capta il rumore residuo nel tuo orecchio per una cancellazione ancora più accurata.

HUAWEI FreeBuds 3i offre un’esperienza di cancellazione del rumore completa per assicurarti il massimo divertimento immersivo. Grazie ai sensori capacitivi integrati su ciascun lato, HUAWEI FreeBuds 3i offre comode funzioni tapping ed un controllo estremamente preciso, che ignora ogni tocco non intenzionale. La riproduzione si interrompe automaticamente quando gli auricolari vengono rimossi, e riprende quando vengono nuovamente indossati. Comprali oggi con le Offerte di settembre di Amazon a soli 39€ con le spedizioni gratuite.

