HUAWEI MateBook D 16: OFFERTA a tempo DA URLO su Amazon

Un notebook come quello di oggi non lo hai praticamente mai visto, specialmente al prezzo di oggi su Amazon. Grazie a un’ottima offerta a tempo, puoi acquistare in sconto il HUAWEI MateBook D 16: con una detrazione del 7%, il prezzo finale d’acquisto del prodotto è di 649,00€. Attenzione però, la detrazione non sarà eterna quindi ti conviene di sfruttarla il prima possibile.

HUAWEI MateBook D 16: acquistalo oggi con l’offerta a tempo

Ottimo dispositivo sottile e leggero, per un peso complessivo di 1,69 kg e uno schermo da 16 pollici, è perfetto per portarlo a lavoro o in altre occasioni dove ne hai bisogno. Dispone di un processore Intel Core i5 per alte prestazioni, supportando una grandissima capacità di calcolo potente e stabile. Ha una tastiera numerica che raddoppia l’efficienza a lavoro nel redigere documenti o inserire dati, oltre ad altri tasti intelligenti da poter esplorare facilmente.

Integra una connettività a lungo raggio con tanto di certificazione SGS per le sue grandi capacità di ricezione del Wi-Fi, andando di fatto a incrementare del 51% nella velocità di download dei file. I segnali Wi-Fi di questo dispositivo non hanno alcun ostacolo, riuscendo a raggiungere anche distanze siderali di 270 metri e continuare a essere connessi. La capacità della batteria è davvero elevata, con una SuperCharge da 65 W che offre anche un’ottima autonomia. Potrai infine collegare il notebook a vari dispositivi, così da poter massimizzare la tua produttività velocemente.

Acquista questo prodotto senza perdere altro tempo: HUAWEI MateBook D 16 è disponibile su Amazon con un ottimo sconto a tempo del 7%, che fissa il prezzo finale d’acquisto a 649,00€. Approfittane prima che l’offerta scada!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.