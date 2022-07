HUAWEI MateBook X Pro 2021 con Display 3K e i5: 600 euro di sconto su Amazon!

HUAWEI MateBook X Pro 2021 è uno dei migliori portatili di questa categoria: dotato di un display FullView da 13,9 pollici e con una risoluzione 3K di 3000 x 2000 pixel è perfetto per qualsiasi tipo di utilizzo. Se lo acquisti ora su Amazon risparmi circa 600 euro: in questo momento lo trovi a 999,00€ invece di 1.599,00€.

Si tratta di un display touch premium a 10 punti, con una luminosità massima di 450 nit; e una discreta gamma di colori del 100% sRGB. Ha anche cornici molto strette che gli conferiscono un rapporto schermo-corpo del 91%, da cui il nome FullView Display.

È alimentato dal processore inoltre dal pluripremiato Intel Core i5-1135G7 di undicesima generazione con grafica Intel Xe integrata e monta 16 GB di memoria LPDDR4x e un veloce SSD PCIe NVMe con 512 GB di spazio di archiviazione. Tutto ciò è alimentato da una grande batteria da 56 Wh, abbinata a un caricabatterie rapido USB di tipo C compatto da 65 watt. Questo caricabatterie può essere utilizzato per caricare altri dispositivi USB di tipo C e supporta HUAWEI SuperCharge per alcuni smartphone HUAWEI.

HUAWEI MateBook X Pro 2021 ha connettività Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.1 integrata, ma viene fornito con le stesse porte della versione 2020. Sul lato sinistro troverai due porte USB di tipo C, con una porta audio da 3,5 mm. Le porte USB C possono trasmettere a display 4K esterni fino a 60 Hz. Sul lato destro, troverai una singola porta USB 3.2 Gen 1 di tipo A. Questa è fondamentalmente una porta USB 3.0.

Inoltre è dotato di una fotocamera pop-up, nascosta sotto uno speciale tasto della fotocamera sulla tastiera. Si apre quando si preme su di esso e premendolo di nuovo lo si nasconde. Questa è un’ottima misura di sicurezza perché la fotocamera è fisicamente bloccata fino a quando non è effettivamente necessario utilizzarla: nessun hacker sarà in grado di usarla di nascosto per scattare foto o video!

Approfitta ora dello sconto del 38% e acquistalo su Amazon tramite l’abbonamento Prime per sfruttare la spedizione gratuita in 1 giorno.

