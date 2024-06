HUAWEI MateBook X Pro e HUAWEI MateBook 14: da oggi disponibili in Italia

Sono da oggi disponibili i due nuovi laptop ultra sottili ed alte prestazioni HUAWEI MateBook X Pro e HUAWEI MateBook 14. Entrambi sono caratterizzati da un design Premium, che fa il paio, ovviamente, con una dotazione tecnologica di tutto rispetto. Huawei MateBook X Pro è il dispositivo ideale per i professionisti, visto il peso piuma, solo 980 grammi, dimensioni contenute perfette per la mobilità e specifiche da Pro, basta citare il processore Intel Core Ultra 9.

HUAWEI MateBook 14 è la versione “light” di X Pro, prezzo più accessibile, ma sempre con una dotazione tecnologica di primo piano e uno stile e un design ricercato. Forma e sostanza senza compromessi per entrambi i laptop. Scopriamo nel dettaglio tutte le loro specifiche.

HUAWEI MateBook X Pro

HUAWEI MateBook X Pro è dotato di forme e peso contenuti grazie all’innovativa architettura HUAWEI Cloud Falcon, un design rivoluzionario che ottimizza ogni singolo componente. Al posto di un tradizionale circuito stampato rigido, il MateBook X Pro utilizza un PCB modulare. Questo sistema intelligente suddivide i componenti in moduli più piccoli e leggeri, liberando spazio prezioso all’interno del dispositivo. Grazie a questo design innovativo, è stato possibile integrare ventole più grandi, che garantiscono una dissipazione del calore eccezionale, anche durante le attività più impegnative. Inoltre, c’è spazio per una batteria più capiente, che assicura un’autonomia di tutto rispetto.

Schermo HUAWEI X-True OLED flessibile1 3:2 da 14.2 pollici

Risoluzione di 3.1K (3120 x 2080)

Frequenza d’aggiornamento 120 htz

Picco di luminosità di 1000 nit1 e rapporto di contrasto di 1.000.000:1

CPU Intel Core Ultra 9

Memoria: 2 TB/32 GIGA RAM

Colori: Morandi Blue, Black e White

Sistema di dissipazione del calore HUAWEI Shark Fin

Tecnologia Super Turbo per l’accelerazione dinamica del software

HUAWEI MateBook X Pro è disponibile sullo shop Huawei al costo di 2499euro.

HUAWEI MateBook 14

HUAWEI MateBook 14 condivide con il fratello maggiore X Pro molte delle specifiche ad altre prestazioni. Si tratta di un vero e proprio smart laptop, dotato di prestazioni elevate e soprattutto di un prezzo più accessibile che lo rende una scelta ideale per gli studenti e per un uso casalingo. Il design è minimalista, ha uno spessore di soli 14,5 mm1 e pesa 1,31 kg, anche qui dimensioni e peso contenuti. HUAWEI MateBook 14 è dotato del nuovo processore Intel Core Ultra che lavora in tandem, proprio come X Pro, con la tecnologia Super Turbo aggiornata consentendo ottimizzazioni a livello di base per fornire fino a 40 W TDP di prestazioni, minor consumo energetico e un’operatività più efficiente.

Touchscreen OLED da 2,8K ovvero 2880 x 1920

CPU processore Intel Core Ultra

Memoria: 512GB + 16GB RAM

Sistema di dissipazione del calore aggiornato con ventole Dual Shark Fin

Batteria da 70 Wh che consente fino a 19 ore riproduzione video

Tecnologie AI proprietarie di Huawei come AI Camera1 e AI Sound

Antenna Metaline per connessioni più stabili su distanze molto lunghe e in luoghi con segnale debole

HUAWEI MateBook 14 è disponibile sullo shop Huawei al costo di 999 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.