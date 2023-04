Huawei Watch Fit 2: la PERFEZIONE esiste anche a meno di 130€

Con un display AMOLED enorme, le chiamate Bluetooth al polso e un monitoraggio della salute accurato e sempre in tempo reale, il Huawei Watch Fit 2 ha fatto centro ancora una volta. Il nuovo smartwatch di Huawei rasenta la perfezione anche nel prezzo, grazie all’ultima offerta di Amazon, dove puoi fare tuo il Watch Fit 2 a soli 129,90 euro anziché 149,90 euro. E se completi l’ordine entro la mezzanotte di oggi, riceverai l’articolo a casa tua entro la giornata di mercoledì.

Huawei Watch Fit 2: 20 euro di sconto immediato su Amazon

Uno dei principali punti di forza dello smartwatch Huawei è il display AMOLED da 1,74 pollici, grazie al quale hai sempre a tua disposizione tutto ciò che ti serve in maniera semplice, devi soltanto sollevare il polso ed il gioco è fatto.

Un altro plus dell’orologio che non abbiamo ancora menzionato è la batteria, la cui durata di 10 giorni con un utilizzo normale ti consente di dimenticarti della presa anche quando sei in vacanza. E in più, grazie alla ricarica rapida, sono sufficienti 5 minuti per ottenere un’autonomia di un giorno intero.

Un ulteriore punto di forza del nuovo dispositivo Huawei è il monitoraggio della salute a 360 gradi in tempo reale, con frequenza cardiaca, con frequenza cardiaca, livello di stress, sonno e SpO2 inclusi.

Se vuoi al tuo polso uno smartwatch moderno, con un display generoso e la possibilità di rispondere alle chiamate senza usare lo smartphone, a questo prezzo non troverai di meglio. Aggiungi al carrello ora il nuovo Huawei Watch Fit 2 e risparmia subito 20 euro sul prezzo di vendita consigliato al pubblico.

