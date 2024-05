Huawei Watch Fit 3 + Huawei FreeBuds SE 2: accoppiata vincente! Gli auricolari sono in regalo!

Bundle esagerato questo Huawei Watch Fit 3 + Huawei FreeBuds SE 2! Oggi Amazon ha deciso di fare le cose in grande e propone l’ottimo smartwatch Watch Fit 3 e e gli altrettanto ottimi auricolari wireless FreeBuds SE 2 ad un prezzo mai visto prima: 159 euro, ben 40 euro in meno rispetto ai prodotti comprati singolarmente! Gli auricolari sono di fatto in regalo, davvero niente male! Una super offerta, una occasione unica per portarsi a casa due dispositivi al prezzo di uno! E che dispositivi!

Bundle spettacolare

Huawei Watch Fit 3 è uno smartwatch dalle ottime qualità a tutto tondo. E’ dotato di un display AMOLED da 1.82 pollici, con luminosità massima di 1500 nit. Perfettamente leggibile anche sotto il sole. E anche molto sottile, 9,9 millimetri e super leggero, solo 26 grammi, grazie al corpo in lega di alluminio e la fibbia in metallo liscio.

Ovviamente Huawei Watch Fit ha tante funzioni avanzate, come il monitoraggio delle calorie e del sonno. Tutto nell’ottica del tracciamento costante del proprio benessere fisico. Inutile dire che le funzioni avanzate sono spiccate pensate per lo sport, con più di 100 attività preimpostate e il GPS integrato.

Huawei FreeBuds SE 2 sono auricolari Bluetooth dal prezzo accessibile (oggi però sono in regalo!) che offrono un buon equilibrio tra qualità audio, durata della batteria e funzionalità avanzate. Huawei FreeBuds SE 2 sfoggiano un design classico, con una forma compatta e leggera, solo 3,8 grammi, che li rende comodi da indossare anche per lunghi periodi.

Nonostante il prezzo accessibile, Huawei FreeBuds SE 2 offrono un’esperienza audio decisamente piacevole. I driver dinamici da 10 mm producono un suono chiaro e bilanciato, con bassi ben presenti e alti nitidi. Supportano una connessione stabile Bluetooth 5.3 e hanno una batteria dalla durata maxi: fino a 9 ore di ascolto con una singola ricarica, e fino a 40 ore con ricariche multiple in custodia.

Che bundle spettacolare questo Huawei Watch Fit 3 + Huawei FreeBuds SE 2!

