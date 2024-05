HUAWEI Watch FIT 3 in OFFERTA UNICA (con le Freebuds SE 2 IN OMAGGIO!)

Amazon ha lanciato un’offerta pazzesca su un’accoppiata davvero vincente! Oggi il HUAWEI Watch FIT 3 insieme alle Freebuds SE 2 è disponibile a soli 159 euro con uno sconto del 20%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare anche il pagamento in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Approfitta subito della promozione per accaparrarti due dispositivi top di gamma ad un prezzo unico!

HUAWEI Watch FIT 3: funzionalità e modalità di utilizzo

Il HUAWEI Watch FIT 3 è un gioiellino della tecnologia che si contraddistingue per specifiche tecniche top di gamma.

È dotato di un display AMOLED da 1.82″ con cornici ultra sottili, un elevato rapporto schermo-corpo, la frequenza di aggiornamento di 60 Hz e la luminosità automatica che lo rendono perfetto per la vita di tutti i giorni e per le tue attività sportive all’esterno.

Il dispositivo è sottilissimo e leggerissimo, in quanto misura soli 9.9 mm e pesa 26 g. Inoltre il corpo in lega di alluminio e l’elegante fibbia in metallo lo rendono ottimo per ogni occasione, anche quelle più eleganti.

Ovviamente questo modello è anche un ottimo compagno per i tuoi allenamenti: ti permette di tracciare le calorie che assumi e consumie la funzione “smart suggest” ti consiglia sport e attività da provare sulla base delle tue abitudini di allenamento, del consumo di calorie e persino delle condizioni meteorologiche. Inoltre l’orologio supporta oltre 100 modalità di allenamento nonché l’auto-rilevamento di sei tipi di esercizio.

