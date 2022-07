Huawei Watch Fit, il tuo nuovo smartwatch costa POCHISSIMO (-38%)

Huawei Watch Fit in offerta su Amazon con il 38% di sconto è una di quelle occasioni che non puoi assolutamente farti scappare se sei alla ricerca di uno smartwatch bello, completo, economico e con consegna rapida. Ad appena 79€, il fitness tracker di Huawei è sempre in grado di soddisfare le tue personali esigenze sotto tutti i punti di vista.

Frontalmente è presente un ottimo display AMOLED da 1.64 pollici touch, a colori, ideale per leggere le notifiche in qualunque momento della giornata e anche sotto la luce diretta del sole.

Huawei Watch Fit è tuo a un prezzo ridicolo su Amazon: -38% di sconto

Sul retro trova posto uno dei sensori HR più precisi in questa fascia di prezzo: registra costantemente il battito cardiaco (a riposo e sotto sforzo), monitora la concentrazione di ossigeno nel sangue (SpO2) e ti dà modo di controllare il tuo stato di salute tramite l’applicazione mobile disponibile per iOS e Android.

Inoltre, se sei un atleta incallito o se semplicemente ti piace mantenerti in forma in palestra, sappi che Huawei Watch Fit supporta 12 corsi fitness e 96 modalità di allenamento per tracciare tutte le più importanti statistiche al fine di offrirti un riassunto ricco di dettagli su come migliorarti. La batteria è perfetta ottimizzata per garantirti fino a 10 giorni di utilizzo nonostante la presenza del modulo GPS integrato.

Sei pronto ad allacciare al polso uno tra i migliori smartwatch in questa fascia di prezzo? Metti subito nel carrello il wearable del colosso cinese per riceverlo a casa in appena 1 giorno senza costi di spedizione extra con i servizi Prime di Amazon.

