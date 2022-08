Huawei Watch GT 2: SCONTO ESAGERATO del 33% su Amazon

Caratterizzato da un’architettura a doppio chipset e un sistema a basso consumo energetico per arrivare fino a due settimane di batteria ovunque tu sia, lo Huawei Watch GT 2 è uno i quei dispositivi che supera i limiti del design e della fattura artigianale. Raffinato, morbido, resistente, rappresenta il perfetto connubio tra eleganza e funzionalità, e in questo momento può essere tuo con soli 133 euro nella colorazione nera, anziché al prezzo di listino di 199 euro. Uno sconto notevole (e forse irripetibile in futuro vista la portata e il prodotto) di ben il 33%, e con le spedizioni rapide e gratuite di Prime.

Stile ed eleganza quasi a metà prezzo con Huawei Watch GT 2

Dotato di uno splendido display curvo AMOLED da 1,39”, lo smartwatch offre una sensibilità al tocco di altissima precisione per un’esperienza visiva senza precedenti. Potrai comunque selezionare e personalizzare il quadrante che preferisci tra una vasta gamma di opzioni. Il dispositivo è resistente agli urti e graffi grazie al suo design con corona in ceramica e cassa in acciaio. In 10,6mm di spessore c’è tutto quello che ti serve, compreso un innovativo GPS che supporta 3 sistemi di posizionamento satellitare (GPS, GLONASS, GALILEO) in tutto il mondo per garantire un posizionamento più accurato, veloce e preciso.

La tecnologia HUAWEI TruSeen garantisce un’osservazione in tempo reale più efficiente e accurata del tuo battito cardiaco grazie a un algoritmo di auto-apprendimento e a sensori innovativi. HUAWEI WATCH GT è quindi pronto a supportarti in numerose attività, all’aperto o al chiuso (corsa, scalata, atletica, ciclismo, nuoto) grazie anche i programmi di training (allenamento libero, corsa). Supporta anche la misurazione dei valori di VO2 MAX.

Resiste fino a 50 metri sott’acqua. HUAWEI WATCH GT può riconoscere e migliorare il tuo stile di nuoto e in automatico fornisce un punteggio SWOLF della tua nuotata. Lo ribadiamo: raffinato, morbido, resistente, rappresenta il perfetto connubio tra eleganza e funzionalità. Un prodotto particolare, non per tutti forse, ma di classe, che in questo momento può essere tuo con soli 133 euro anziché al prezzo di listino di 199 euro. Uno sconto notevole (e forse irripetibile in futuro vista la portata e il prodotto) di ben 70 euro.

