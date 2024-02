HUAWEI WATCH GT 4: a 228€ è il regalo perfetto di San Valentino (MediaWorld)

Il nuovo HUAWEI Watch GT 4 precipita a 228 euro dopo il lancio della promozione I Love Tech – San Valentino di MediaWorld. Merito dell’8% di sconto sul prezzo più basso degli ultimi 30 giorni, 21 euro in meno rispetto al prezzo più basso recente.

Watch GT 4 di HUAWEI è inoltre un articolo che partecipa a una seconda promo, I Love Tech – Vendita Abbinata: acquistandolo con gli auricolari Freebuds SE 2, è possibile ottenerlo a un prezzo speciale. La promozione sarà valida fino al prossimo 21 febbraio.

HUAWEI Watch GT 4 al prezzo più basso degli ultimi 30 giorni sul sito di MediaWorld

Il monitoraggio avanzato della salute 24 ore su 24, l’allenamento scientico guidato e una durata della batteria fino a due settimane sono tra i principali punti di forza del nuovo HUAWEI Watch nella versione GT 4 da 46 millimetri. Inoltre, è compatibile con Android e iOS, oltre che naturalmente i nuovi smartphone HUAWEI.

Una delle novità più importanti in casa HUAWEI è il miglioramente sensibile dell’algoritmo HUAWEI TruSeen 5.5+, in grado di tracciare sonno, stress, frequenza cardiaca e saturazione dell’ossigeno nel sangue con estrema precisione. Un plauso specifico va a HUAWEI TruSleep 3.0, uno dei sistemi di monitoraggio del sonno più avanzati disponibili in ambito smartwatch.

Al top anche l’autonomia: fino a 14 giorni in condizioni specifiche e fino a 8 giorni di autonomia con utilizzo tipico. Valori che pongono il nuovo Watch di HUAWEI tra i migliori indossabili top di gamma disponibili sul mercato.

HUAWEI Watch GT 4, nella versione da 46 mm, è in offerta a soli 228 euro sul sito mediaworld.it. E se opti per il Ritiro in negozio, non paghi nemmeno nulla per le spese di spedizione.

