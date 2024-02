HUAWEI Watch GT 4 da 46mm al MINIMO STORICO da MediaWorld (228€)

Il nuovo smartwatch HUAWEI Watch GT 4 si prende tutti i riflettori della scena grazie alla nuova offerta inclusa nella promo I Love Tech di MediaWorld, che abbatte il prezzo a 228 euro, minimo storico per l’indossabile del marchio asiatico. Rispetto al prezzo più basso degli ultimi 30 giorni (249 euro, ndr), risparmi 21 euro.

Durata della batteria fino a 2 settimane, allenamento scientifico guidato e monitoraggio avanzato della salute 24 ore su 24 sono i tre principali punti di forza del Watch GT 4 di Huawei, tra i migliori smarwatch premium oggi disponibili sul mercato. A muovere il tutto c’è l’app Huawei Health, compatibile con iOS e Android.

HUAWEI Watch GT 4 al prezzo più basso sul sito di MediaWorld

Al di là di una scheda tecnica da top, Watch GT 4 si distingue dagli altri smartwatch per l’iconico design e il bellissimo display 1,43 pollici display AMOLEDI, 326 PPI e una risoluzione pari a 466 x 466 pixels.

Tra le novità di questo modello segnaliamo l’app Rimani in forma, grazie alla quale è possibile tracciare le calorie bruciate durante la giornata, con metriche avanzate come il deficit calorico, le calorie a riposo, le calorie attive e l’apporto calorico in tempo reale.

Un altro punto in cui riesce a fare meglio rispetto a tanti altri competitor è l’autonomia, che in questo caso arriva a 8 giorni con utilizzo tipico e ben 14 giorni in condizioni specifiche.

Huawei Watch GT 4 è in offerta a soli 228 euro sul sito mediaworld.it. Per non pagare le spese di spedizione, che per questo ordine ammontano a 9,99 euro, al momento dell’acquisto seleziona Ritiro gratuito in negozio, scegliendo il punto vendita MediaWorld più vicino a casa tua.

