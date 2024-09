Huawei Watch Ultimate: bello e possibile, ecco la nuova colorazione

Il nuovo Huawei Watch Ultimate in colorazione “Green” trapela prima del lancio. Nel marzo 2023, Huawei ha presentato il Watch Ultimate, disponibile successivamente sul mercato globale nelle varianti Expedition Black e Voyage Blue. Ora, un nuovo rapporto suggerisce che il brand sia pronto a introdurre una nuova opzione di colore.

Huawei Watch Ultimate: tutti i dettagli

Il leaker Sudhanshu Ambhore ha condiviso delle immagini che rivelano l’aspetto del nuovo colore “Green”. Secondo queste immagini, l’orologio avrà una combinazione di colori verde e argento per la cassa, mentre il resto dello smartwatch presenterà una finitura in argento metallico.

Il Huawei Watch Ultimate offre una gamma di funzionalità premium, come il display in cristallo di zaffiro, il retro in ceramica, il cinturino in titanio e una cassa in zirconio, che lo rende ancora più resistente ai graffi rispetto al vetro. È inoltre impermeabile, rispettando gli standard EN 13319 e ISO 22810, rendendolo ideale per le immersioni, con app dedicate integrate per una maggiore praticità.

Il display è un AMOLED da 1,5 pollici con una risoluzione nitida di 450 x 450 pixel e una frequenza di aggiornamento variabile da 1 a 60 Hz, grazie alla tecnologia LTPO. L’orologio è piuttosto ingombrante, con una cassa da 48,5 mm, uno spessore di 13 mm e un peso di 76g senza il cinturino. È disponibile in due colori: nitrile nero o titanio argento. Per quanto riguarda la durata della batteria, l’azienda cinese afferma che la batteria da 530 mAh può durare fino a 14 giorni con una sola carica, o 8 giorni con un uso intensivo. Supporta anche le app di fitness e salute di Huawei, oltre alla tecnologia NFC ed ECG per funzionalità aggiuntive.

Al momento del lancio, il Huawei Watch Ultimate aveva un prezzo di €749 o €899 per la versione Voyage Blue in Europa; restiamo in attesa per conoscere il costo ufficiale di questa iterazione.