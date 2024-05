Hub USB C 9-in-1 con SUPPORTO REGOLABILE a prezzo STRACCIATO

È ora di ottimizzare e rendere più efficiente la tua postazione di lavoro con l’Hub USB C 9-in-1 con supporto regolabile UGREEN! Oggi è disponibile su Amazon a soli 41 euro con un coupon di sconto del 30% da applicare al momento dell’ordine.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, attivando un abbonamento Amazon Prime, è possibile ricevere l’articolo domani stesso direttamente a casa tua. Cogli al volo la promozione, i coupon stanno andando a ruba!

Hub USB C 9-in-1 con supporto regolabile UGREEN: tutte le modalità di utilizzo

L’Hub USB C 9-in-1 con supporto regolabile UGREEN è lo strumento ideale per rendere efficiente ed ordinata la tua postazione di lavoro, che sia a casa o in ufficio.

Nello specifico dispone di una porta HDMI 4K@60Hz, una porta RJ45 Ethernet 1000Mbps, una porta di ricarica USB-C PD 100W, due porte dati USB-A/USB-C 3.2 10Gbps, due porte dati USB-A 2.0 480Mbps e due slot per schede SD/TF.

Il dispositivo supporta una risoluzione video elevatissima e permette di collegare uno schermo più grande alla console di gioco per godere di un’esperienza visiva più nitida e fluida con i tuoi giochi preferiti. Inoltre, a differenza delle normali docking station, questo hub è dotato di una porta dati USB-C adatta alla maggior parte dei dischi rigidi.

Oltre ad essere un hub multifunzionale, questo strumento può essere sfruttato anch come supporto. In modalità stand, la base è dotata di silicone antiscivolo e lo Steam Deck può essere inserito saldamente nella fessura.

Oggi l’Hub USB C 9-in-1 con supporto regolabile UGREEN è disponibile su Amazon a soli 41 euro con un coupon del 30% da applicare al momento dell’ordine. Cogli al volo l’occasione speciale!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.