A casa sarà sempre festa con queste 2 lampadine smart in OFFERTA!

HUTAKUZE è una lampadina smart con comune attacco E27, controllabile comodamente a voce tramite Alexa, Google o Siri. Potenza 9W, 806LM, Wifi integrato senza bisogno di un Hub, Dimmerabile, Multicolore, tantissimi tipi di luce per ogni occasione: un party scatenato, una cena romantica, la lettura, il lavoro, lo studio, il gaming, la lucina notturna per i più piccoli. Ne avrai ben 2 a soli 19,99 euro!

Due Lampadine smart HUTAKUZE: scopri le caratteristiche

Le Due Lampadine smart HUTAKUZE sono compatibili con Amazon Alexa, Google Assistant e Siri. Puoi controllare le lampadine colorate da qualsiasi luogo e distanza. Particolarmente adatto per anziani e persone con mobilità ridotta. Non sono necessari hub e accessori. Utilizzano la tecnologia LED, 10W, 1000 lumen, equivalente alle lampadine tradizionali da 90W, risparmio energetico dell’88%. Il guscio è realizzato in alluminio rivestito in plastica, che ha una buona dissipazione del calore.

Le lampadine possiedono milioni di colori e 54 modalità scena preimpostate, puoi esplorare la tua preferita o sceglierne quella più adatta al tuo umore, regalandoti un’esperienza di illuminazione davvero fantastica. Possono accendere e spegnere automaticamente la luce in base al tempo preimpostato. Hanno una funzione di memoria, che può ricordare l’ultima impostazione e non è necessario ripristinarla dopo averla riaccesa. Cambiano colore e luminosità contemporaneamente quando i suoni vengono rilevati dal microfono del telefono.

Insomma, tantissimi tipi di utilizzi. Se acquisti ora, ne avrai ben 2 a soli 19,99 euro!

