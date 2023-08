HYPER GOGO Cruiser 12: la moto per bambini unica al mondo è in PROMO LANCIO

Con il lancio, anche per il mercato italiano, della linea HYPER GOGO Cruiser 12 il settore delle mini moto per bambini cambia completamente. Un mezzo di trasporto che, pur non perdendo la sua anima di giocattolo sicuro da utilizzare, risulta molto più realistico rispetto a qualsiasi altro modello in commercio.

Design mozzafiato, telaio in acciaio, fumo dal tubo di scarico e suoni che riprendono il vero rombo di un motore. Qualsiasi bambino dai 6 anni in su se ne innamorerà. Inoltre, approfittando della promo lancio a tempo limitato, è possibile scegliere il proprio preferito dei 3 modelli disponibili e risparmiare sull’acquisto. Il momento è perfetto, quindi, per scoprire le più belle e complete mini moto disponibili sul mercato, perfette e sicure per i più piccoli.

HYPER GOGO Cruiser 12: dettagli e promozioni

Edizione standard, Plus e Plus con controllo via app. Prima di scoprire tutte le caratteristiche dei diversi modelli in promozione, è necessario sapere che queste mini moto sono pensate per un target preciso. Infatti, possono essere utilizzate solo da bambini dai 6 anni in su, con un’altezza compresa fra i 90 e i 160 centimetri e un peso che non supera i 65KG.

A disposizione per i più piccoli, 3 modelli diversi di Cruiser 12: scoprili tutti e scegli quello più adatto alle esigenze dei tuoi bambini. Puoi acquistare in sconto direttamente dal celebre store di Geekbuying oppure prediligere il sito ufficiale di HYPER GOGO. Scegliendo Geekbuying ti assicuri spedizioni veloci e gratuite, da magazzino europeo, e possibilità di pagare in 3 rate a tasso zero: basta optare per Klarna come metodo di pagamento.

Cruiser 12: il modello base

Il modello base, dal quale derivano le altre due versioni, è Cruiser 12. Una mini moto super realistica, realizzata con materiali di altissima qualità, sicura e divertente da guidare.

Il telaio è in acciaio ed è impreziosito da dettagli come la presenza di un tubo di scarico (naturalmente finto) e un serbatoio da utilizzare come portaoggetti. Alle due ruote antiscivolo già installate, se il tuo bambino lo desidera puoi affiancarne altre due più piccole sul posteriore (da acquistare a parte): proprio come faresti con una bicicletta. Per permettergli di avere maggiore sicurezza, un bel faro di dimensioni generose è alloggiato sulla parte frontale.

Il manubrio è ergonomico, regolabile e antiscivolo mentre un praticissimo cavalletto permetterà il corretto posizionamento della mini moto mentre non è in uso. Comodissimo il sellino, morbido e anch’esso ergonomico. Fino a 12KM percorsi con una sola ricarica, grazie alla super batteria da 21,9V e 3 diverse velocità fra le quali scegliere. Quando è scarica, con sole 4 ore torna nuovamente pronta all’uso! L’efficiente motore permette di arrivare fino a 16KM/h. Naturalmente, un efficacissimo sistema di frenata permetterà di arrestare la marcia in qualsiasi momento.

In promo lancio, puoi portare a casa questo capolavoro in miniatura a 269€ invece di 299€ (tramite Geekbuying): mettilo nel carrello e – prima di completare l’ordine – applica il codice “NNNHG12B”.

Cruiser 12 Plus: il full optional

Se desideri offrire il massimo al tuo bambino, allora l’edizione Plus è quella da avere. Conserva tutta l’ottima scheda tecnica del modello standard, ma vanta una serie di optional che renderanno l’esperienza d’uso ancora più coinvolgente:

spettacolari luci LED alloggiate in varie zone del veicolo;

alloggiate in varie zone del veicolo; fumo simulato che fuoriesce dal tubo di scappamento;

che fuoriesce dal tubo di scappamento; suoni che ricordano il rumore di un vero e proprio motore;

che ricordano il rumore di un vero e proprio motore; speaker Bluetooth per ascoltare musica durante la guida;

per ascoltare musica durante la guida; parafanghi;

un display digitale per gestire rapidamente la velocità.

Quei dettagli che fanno tanta differenza, ma che non pesano troppo sul prezzo. In promozione, puoi acquistare il modello Cruiser 12 Plus a 369€ invece di 399€. Scegli lo store che preferisci e applica i codici sconto segnalati per tagliare il prezzo prima del pagamento:

Geekbuying: mettilo nel carrello e usa il codice “NNNHG12P”;

e usa il codice “NNNHG12P”; sito ufficiale: mettilo nel carrello a applica il codice promozionale “HG12P”.

Cruiser 12 Plus con controllo tramite app: un cuore smart

Se sei un genitore smart, allora puoi optare per il modello con controllo tramite applicazione. Grazie alla connettività Bluetooth, puoi abbinare la mini moto al tuo smartphone e – tramite apposita app – controllarla completamente. Non solo potrai personalizzarla, ma anche gestire aspetti fondamentali come ad esempio la velocità di crociera. L’edizione smart riprende appieno il modello Plus, con tutti i suoi spettacolari optional, e aggiunge il totale controllo tramite applicazione per smartphone. In promozione, puoi prendere la mini moto in versione intelligente a 449€ invece di 499€ (via Geekbuying): mettila nel carrello e – prima di completare l’ordine – inserisci il codice “NNNHG12PA”.

Approfitta adesso della promo lancio e regala ai tuoi bambini una HYPER GOGO Cruiser 12, la più realistica delle mini moto. Sicura da guidare, bellissima e completa: esperienze emozionanti assicurate a ogni utilizzo.